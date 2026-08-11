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Météo: Locarno est le haut lieu des nuits tropicales en Suisse

Locarno Lago Maggiore Switzerland, Locarno, Switzerland - May 28, 2016: Panoramic view of swiss travel city of Locarno in Switzerland and alpine Lake Maggiore with ship haven and Alps slopes in warm s ...
A Locarno, la température n'est pas descendue en dessous de 20 degrés pendant 47 nuits.Image: www.imago-images.de

Cette ville est le haut lieu des «nuits tropicales» en Suisse

Cet été caniculaire marque un nouveau record en matière de températures nocturnes. Le Tessin est principalement concerné.
11.08.2026, 11:0311.08.2026, 11:03

Jamais auparavant depuis le début des relevés la Suisse n'avait connu autant de nuits tropicales: cet été, la température à Locarno-Monti n'est pas descendue en dessous de 20 degrés pendant 47 nuits. À Lugano, ce chiffre s'élève à 44 nuits.

Au cours de l'été caniculaire de 2003, Locarno n'avait enregistré «que» 42 nuits tropicales, a indiqué Luca Panziera, de MétéoSuisse, à Keystone-ATS. A Lugano, on avait alors recensé 33 nuits tropicales.

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Jusque dans les années 1980, on comptait moins de dix nuits tropicales par an, a poursuivi Panziera. Les chiffres actuels marquent un nouveau record en matière de températures nocturnes au sud des Alpes. Lugano et Locarno sont les seules stations de mesure à afficher un nombre aussi élevé de nuits tropicales.

Lugano a enregistré des nuits avec des températures supérieures à 25 degrés tant en 2019 que cet été. Le 27 juin de cette année, la température nocturne dans la plus grande ville du Tessin s’élevait exactement à 25,3 degrés, a expliqué Luca Panziera. À Locarno-Monti également, le thermomètre n’est également pas descendu en dessous de 25 degrés au cours d’une nuit de cet été. Il n’existe pour l’instant pas de terme pour désigner ce type de nuits, a précisé le météorologue.

«Incertitude» dès la semaine prochaine

Depuis lundi matin, le versant sud des Alpes est la seule région de Suisse à faire l’objet d’une alerte canicule de niveau quatre, et ce jusqu’à vendredi soir. D’ici le 17 août, la situation météorologique au Tessin ne devrait guère évoluer, a précisé le météorologue. À l’exception de quelques orages de courte durée, aucune pluie n’est prévue cette semaine.

Il est encore difficile de prévoir si la situation changera réellement la semaine prochaine. «À partir de la semaine prochaine, l’incertitude concernant les prévisions augmente», a expliqué Panziera. Il est possible qu’il y ait de temps à autre une averse après le 17 août. Il est également envisageable que la vague de chaleur la plus intense dans le sud de la Suisse touche à sa fin et qu’ «il n’y ait plus» qu’une alerte canicule de niveau deux ou trois.

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Mais aucune précipitation durable n’est encore en vue au sud des Alpes. Selon Luca Panziera, le scénario le plus probable est que, dès la semaine prochaine, on enregistre au Tessin trois, quatre ou cinq degrés de moins. La fin de l’été ne se profile toutefois pas encore à l’horizon. (jzs/ats)

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