Les chasseurs valaisans ont eu la gâchette fine. Image: sda

Chasse en Valais: près de 5000 animaux abattus en deux semaines

Le plan de régulation de la faune en Valais vient d'être rendu public. Les chasseurs valaisans n'ont pas raté leur cible.

Les objectifs 2022 pour la chasse haute en Valais ont été dépassés dans certaines régions concernant le cerf, ont indiqué mercredi les autorités. La part de chamois et de chevreuils mis à mort se situe elle dans la fourchette planifiée.

Le nombre de cerfs tués en deux semaines s'élève à 1744 (1325 l'année précédente) et dépasse ainsi la planification des tirs (1630). Aucune chasse complémentaire n’est dès lors nécessaire.

Fonction protectrice des forêts

La réduction annuelle du cheptel est nécessaire pour garantir la fonction protectrice des forêts d’une part, et pour maintenir l’équilibre entre les différentes espèces de la faune d’autre part, affirme le service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF).

2420 chamois (2503 en 2021), 354 chevrettes (474 en 2021) et 11 sangliers (11 en 2021) ont aussi péri sous les balles des chasseurs. Par rapport à l'année précédente, ceux qui avaient uniquement pris le permis de chasse haute n'avaient plus le droit de tuer deux chevrettes non allaitantes. Ceci explique la diminution du nombre de chevrettes mises à mort. (ats)