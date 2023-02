Un plongeur perd la vie sous les glaces du lac de Taney (VS)

Un plongeur a perdu connaissance lors d'un sortie organisée sous le lac gelé de Taney, en Valais, dimanche.

Plus de «Suisse»

Un homme de 48 ans a perdu la vie lors d'une sortie de plongée sous le lac gelé de Taney en Valais. Il a succombé à ses blessures dimanche soir.

Le plongeur, un ressortissant italien domicilié dans le canton de Genève, participait à une sortie organisée samedi après-midi par un club de plongée sous glace, indique lundi la police cantonale dans un communiqué. Pour une raison encore inconnue, le malheureux a perdu connaissance sous l'eau.

Image: police cantonale valaisanne

Malgré l'intervention rapide de ses coéquipiers, les premiers soins effectués sur place et le transfert par hélicoptère au CHUV à Lausanne, il a succombé à ses blessures dimanche soir.

La police valaisanne rappelle aux plongeurs sous glace de rester en forme, de contrôler son équipement et de plonger en fonction de son expérience et de sa formation. Elle souligne également qu'il est important de se familiariser avec les sites de plongée ou de se faire guider par des initiées. Un plongeur, expérimenté ou non, ne devrait en aucun cas plonger seul. (sda/ats)