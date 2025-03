Flashé à 224 km/h en Valais, voici ce qu'il risque

Ce cas n’est pas isolé. Le 31 janvier dernier, un conducteur portugais de 27 ans a été contrôlé à 144 km/h sur la route du Grand-Saint-Bernard à Sembrancher, alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Lui aussi a été interpellé et dénoncé aux autorités.

Interpellé peu après les faits, vendredi dernier en fin de soirée, le conducteur fait aussi l'objet d'une dénonciation auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'auprès du Ministère public, indique lundi la police valaisanne dans un communiqué.

Plus de «Suisse»

Pourquoi les Italiens ne veulent plus travailler en Suisse

Les pestos de Coop, Migros, Lidl et Globus déçoivent: voici le classement

Les plus lus

«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants

On estime qu'environ 18 000 enfants et adolescents sont atteints de Covid long en Suisse. Une maladie qui impacte sévèrement leur vie et celle de leur famille, mais qui n'est pas toujours prise au sérieux. Témoignages.

Anna* a 11 ans quand elle attrape le Covid pour la première fois, en février 2022. Après une deuxième infection, elle commence à tomber malade de plus en plus souvent. «A partir d'octobre 2023, elle ne s'est plus rétablie. C'était comme un black-out, rien ne fonctionnait», retrace sa mère, Patricia Trattmann.