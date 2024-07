Le Rhône a débordé sur l'autoroute A9 suite aux orages qui ont provoqué d'importantes inondations en Valais. Ici Sierre, le dimanche 30 juin 2024. Image: KEYSTONE

Où en est le projet de dompter le Rhône en Valais?

Le Valais est frappé par les plus grandes inondations depuis deux décennies, et le gouvernement cantonal fait traîner le plus important projet de protection contre les inondations. On vous explique pourquoi.

Reto Wattenhofer / ch media

C'est le projet du siècle. Sur une longueur de 162 kilomètres de cours d'eau, le Rhône doit disposer de plus d'espace afin de sortir moins souvent de son lit. Les ouvrages de protection contre les crues existent, mais sont en partie vétustes. Des mesures de construction devraient permettre d'éviter des dommages estimés à dix milliards de francs. La troisième correction du Rhône doit en outre apporter plus de sécurité à 100 000 personnes vivant dans le fond de la vallée sur les territoires cantonaux valaisans et vaudois.

Compte tenu de cette dimension, la construction prendra des décennies. Et le coût du projet reflète son ambition.

«L'Office fédéral de l'environnement (Ofev) estime les coûts à 3,6 milliards de francs»

La Confédération prendra en charge près des deux tiers de cette somme.

Le danger que représente le Rhône été démontré le week-end dernier, lorsque le fleuve est sorti de son lit à plusieurs endroits, causant d'importants dégâts. Le débit du Rhône a alors atteint des valeurs similaires à celles d'octobre 2000, lorsque la pluie avait provoqué la plus grave crue du Valais. On se souviendra de la coulée de boue qui a emporté la moitié du village de Gondo. Treize personnes y ont perdu la vie.

Un grand projet sur la sellette

Malgré cela, le projet de plusieurs milliards de francs est au point mort. Fin mai, le gouvernement valaisan y a mis un coup de frein. Il a estimé que le projet était surdimensionné. Un groupe de travail doit le remanier et établir un calendrier détaillé.

Le principal point d'achoppement est la question du terrain. Pour réduire le risque d'inondation, le cours du Rhône doit être non seulement abaissé, mais aussi élargi à différents endroits. Pour cela, il faut du terrain. Et cela se fait surtout au détriment de l'agriculture. C'est pourquoi les associations d'agriculteurs du Bas-Valais s'opposent depuis le début au sacrifice d'innombrables hectares de surface.

Le canton du Valais estime qu'il devra compenser 300 hectares de surfaces d'assolement, soit environ 420 terrains de football.

Il s'agit des meilleures terres arables, pour lesquelles les agriculteurs devraient être indemnisés de manière substantielle. Le gouvernement estime les coûts à un milliard de francs. On s'attend maintenant à ce qu'il fasse des concessions aux agriculteurs.

Etude contestée

La décision du Conseil d'Etat a été prise sur la base d'un rapport d'expertise qui dresse un bilan désastreux de la troisième correction du Rhône. Il s'agirait d'un projet «coûteux» et «disproportionné» qui surestime le risque d'inondation. Les dommages aux bâtiments et le nombre de victimes seraient également surestimés, selon ce rapport.

L'expertise a été commandée par le conseiller d'Etat Franz Ruppen, en charge du dossier. Cela suscite le mécontentement des partisans de la troisième correction du Rhône: avant son entrée au gouvernement valaisan en mars 2021, l'ancien conseiller national UDC s'est exprimé à plusieurs reprises de manière critique sur ce grand projet. En 2014, en tant que président du parti UDC du Haut-Valais, Franz Ruppen a demandé un coup d'arrêt du projet. Il s'est également fait remarquer dans la Berne fédérale par ses prises de position critiques.

Cette semaine, il a néanmoins précisé, dans Blick qu'il était faux de dire que le projet avait été retardé. «Il faut savoir que les travaux ont traîné durant 20 ans. Aussi, durant cette analyse démarrée en 2022, les travaux ont continué. C’est faux de dire que tout a été suspendu. Il suffit de voir les crédits d’engagement sur les différents tronçons qu’on a fait passer au Grand Conseil», a-t-il précisé auprès de nos confrères.

Les experts estiment, selon le ministre, que le projet de la 3ᵉ correction et son plan d’aménagement étaient surdimensionnés, car basés sur un scénario de crue centennale pouvant causer 300 décès et des dégâts de 8 à 10 milliards de francs.

Un «faible niveau d'expertise» dénoncé

Les associations environnementales tirent néanmoins la sonnette d'alarme: le WWF, Pro Natura et la fédération cantonale des pêcheurs sportifs estiment que l'étude équivaut à «un règlement de comptes généralisé» contre le projet initial. L'alliance émet également des doutes sur l'expertise. La société lausannoise E-AS SA est principalement active dans le domaine de l'immobilier. L'étude reposerait donc sur un «faible niveau d'expertise». La décision du Conseil d'Etat révèle une «faiblesse de direction latente» dans la mise en œuvre d'un grand projet approuvé par la population, estiment les associations.

Franz Ruppen a également essuyé des critiques au Grand Conseil valaisan lors de la session de juin. Il y a défendu la décision: «Nous ne jouons pas avec la sécurité de la population». Selon lui, il est légitime de remettre en question un projet vingt ans après son lancement.

Et que pense Ruppen de ses déclarations après ce week-end d'inondations? Il se sent conforté.

«Nous venons de vivre une crue centennale qui, comme celle de l'an 2000, n'a pas fait de victimes en lien avec le Rhône» Franz Ruppen

Les dégâts se limiteraient à «quelques dizaines de millions de francs». Il en va tout autrement de la troisième correction du Rhône: le projet initial se baserait sur le scénario d'une crue avec des «dommages totaux potentiels de plusieurs milliards de francs et des centaines de victimes». (avec jah)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci