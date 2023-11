Le lieu où le drame s'est déroulé. Un jeune étudiant a perdu la vie lors d'un week-end découverte.

Un étudiant en médecine retrouvé mort après une fête en Valais

La fête a viré au drame à Trient (VS), où un étudiant en médecine a été retrouvé sans vie lors d'un week-end de Faculté. La police valaisanne ne souhaite pas faire de commentaire.

L'Université de Lausanne est en deuil. C'est 20 minutes qui rapporte cette information: le 28 octobre, un étudiant de la fac de médecine a été retrouvé mort, ensanglanté au bord d'une rivière selon les informations compilées par le quotidien.

Les circonstances de l'accident restent nébuleuses et la police valaisanne se refuse à tout commentaire pour le moment. Les rumeurs font état d'un week-end d'intégration qui a mal tourné.

Les étudiants ont été enfermés près de 6 heures

La police a par ailleurs confiné la cinquantaine de personnes conviée («environ six heures», toujours selon le journal gratuit) à cette sortie. Les étudiants étaient localisés à l’Auberge du Mont-Blanc de Trient (VS). Une bonne partie des participants sont en état de choc et plusieurs ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet.

Une cellule a été mise en place par l'Université de Lausanne, pour accueillir les étudiant choqués par l'incident. (svp)