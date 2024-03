Sion construit une nouvelle salle de concert prévue en 2025

Le quartier Cour de gare, à Sion, qui abritera également cette nouvelle salle, devrait être inauguré en mai 2025. Keystone

La direction de ce futur lieu, qui ouvrira au cœur de Sion, espère pouvoir accueillir de grands noms de la scène nationale et internationale.

La future salle de concert et congrès de Sion prend forme, non loin de la gare CFF du chef-lieu valaisan. Le bâtiment, dont l’enveloppe extérieure est terminée, devrait être opérationnel à l’automne 2025.

«La salle vise l’excellence, avec un habillage élégant noir et or, et une acoustique de haut niveau» Communiqué de la ville

Réalisée sur deux niveaux, avec un parterre de 374 places, et une galerie de 168 places, elle est parfaitement adaptée à sa double vocation de concert et congrès et «vise à devenir un des lieux majeurs de la vie culturelle et événementielle sédunoise», ajoute le président de Sion Philippe Varone

Un duo à la direction

Le nouveau bâtiment, dont le chantier entre dans sa seconde phase avec la réalisation des équipements intérieurs, a été baptisé NODA BCVS:

«Inspirée du latin nodus, le noeud, cette appellation renvoie à la situation géographique de la salle qui se trouve à l’intersection de la ville moderne et de la ville du XXIe siècle, explique encore la Ville. Un nom auquel a été naturellement, ajouté celui du sponsor principal, la Banque Cantonale du Valais»

Le duo de direction qui a été nommé à la tête de cette institution, à savoir Giada Marsadri en tant que directrice artistique et Jean-Pierre Pralong en tant que directeur administratif, entrera progressivement en fonction ce printemps.

Le programme de la première saison de concerts sera dévoilé en juin 2025 pour des premiers événements musicaux en septembre. Des synergies seront aussi mises en place avec le Pôle musique au nord de la ville.

Au coeur de Cour de gare, et à proximité directe du Campus Energypolis, cette nouvelle salle veut aussi répondre «aux besoins et aux attentes des acteurs académiques et économiques» à proximité, en accueillant des conférences, des congrès et des séminaires. (ats/jch)