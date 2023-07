La population a été invitée à fermer les portes et fenêtres et à éviter de respirer la fumée. Image: police cantonale valaisanne

Incendie à Vétroz (VS), la fumée «pourrait être toxique»

Un important dégagement de fumée a été signalé jeudi en fin d'après-midi dans la zone industrielle de Vétroz (VS). Les pompiers et la police cantonale valaisanne étaient engagés sur place. La fumée pourrait être toxique pour la population, invitée à fermer portes et fenêtres.

Le feu s’est déclaré vers 17h25 dans le bâtiment de l'entreprise Polaris IPS situé dans la zone industrielle du Botza, précise Le Nouvelliste. Les pompiers et la police cantonale valaisanne étaient engagés sur place, a tweeté cette dernière.

«Ne vous approchez pas du secteur, risque d'explosion» La police cantonale valaisanne sur Twitter.

La population a également été invitée à fermer les portes et fenêtres et à éviter de respirer la fumée. Celle-ci était visible loin à la ronde.

«On ne sait pas de quoi la fumée est composée et elle peut potentiellement être toxique.» Stève Léger, porte-parole de la police cantonale.

Vers 20 heures 10, la police a publié une nouvelle vidéo de l'incendie en cours. La colonne de fumée est impressionnante.

Développement suit.

(sda/ats)

