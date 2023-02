En Valais, d'importants moyens sont déployés pour retrouver un homme

Des investigations et des recherches ont immédiatement été lancées. Plusieurs vols d’Air Zermatt ont eu lieu sans succès. Un Super Puma de l'armée a aussi été appelé en renfort. Les chiens de la police cantonale ont été engagés en soirée. Les recherches se poursuivent dimanche. (chl/ats)

Des moyens considérables sont engagés pour retrouver un homme porté disparu depuis samedi soir dans la région de Saint-Nicolas (VS).

Pourquoi les paysans suisses n'atteignent pas les objectifs climatiques

L'agriculture n'atteint pas les nombreux objectifs environnementaux fixés par la Confédération. Des voix s'élèvent désormais pour réclamer des directives plus strictes et l'organisme Agroscope plaide pour une loi plus ambitieuse.

Les paiements directs dans l'agriculture ne sont pas gratuits. Seuls ceux qui respectent les normes minimales fixées par la Confédération «pour une agriculture respectueuse de l'environnement» bénéficient de fonds publics. Ces exigences sont fixées dans les «prestations écologiques requises (PER)». Elles concernent entre autres l'élevage, la protection des plantes, les cycles des éléments nutritifs, l'assolement et les surfaces de biodiversité.