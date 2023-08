Percutée par le petit train touristique de Sion, une piétonne est décédée

Cet insecte installé en Suisse inquiète l'Europe

Une centaine de scarabées japonais ont été trouvés à Kloten (ZH); leur population actuelle est estimée à un millier. Tandis que des mesures radicales s'appliquent désormais aux habitants de la région, les pays voisins s'apprêtent également à sonner l'alarme.

Il est plus petit qu'une pièce de cinq centimes, a des ailes brunes et un front vert métallique. Il a des touffes de poils blancs sur les côtés et l'abdomen, et s'il est embêté, il écarte ses pattes arrière comme pour faire un grand écart. Mais le scarabée du Japon est surtout un grand danger pour les cultures et les espaces verts en Suisse.