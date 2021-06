Suisse

Valais

Deux personnes retrouvées mortes dans un appartement de Loèche-les-Bains



Deux morts dans un appartement en Valais, enquête ouverte

La police valaisanne a retrouvé dimanche deux personnes ont été retrouvées sans vie à Loèche-les-Bains. Elles n'ont pas encore été identifiées.

Dimanche, deux individus ont été retrouvées sans vie dans un appartement à Loèche-les-Bains (VS). Un tiers a signalé à la police cantonale ne plus avoir de nouvelles depuis un certain temps de deux de ses connaissances.

La police s’est alors rendue dans leur appartement dimanche vers 13h30. Les policiers y ont découvert deux personnes décédées. L’identification formelle est en cours. Le Ministère public, en collaboration avec la police cantonale, a ouvert une enquête. (ats)

Plus d'articles «Actu» Le premier café à chats de Suisse a ouvert (et ils ont tous les droits) Link zum Artikel La vie politique lève le voile sur son financement. Voici comment ça marche Link zum Artikel 4 mois de prison pour le «gifleur» de Macron Link zum Artikel Six femmes exploitées sans salaire par des diplomates à Genève Link zum Artikel