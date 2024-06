Keystone

Valais et Vaud: les rives du Rhône sont interdites ce week-end

Une interdiction de se promener sur les rives du Rhône a été édicté pour ce week-end, de vendredi à lundi soir. Elle est valable pour le Valais tout comme le Chablais vaudois.

Plus de «Suisse»

En Valais et dans le Chablais vaudois, la population ne pourra pas se promener ce week-end sur les rives du Rhône et des cours d'eau latéraux en raison des risques de crues. Cette interdiction vaut de vendredi jusqu'à lundi soir.

Le débit du Rhône, actuellement à un niveau élevé, devrait continuer à augmenter jusqu'à atteindre son pic vendredi en fin d'après-midi ou en soirée, a indiqué vendredi l’organe cantonal valaisan de conduite (OCC), réactivé pour l'occasion. Des débordements et des laves torrentielles peuvent également survenir sur les cours d'eau latéraux.

Limiter ses déplacements

En plus d'éviter les rives, l’OCC recommande à la population de ne pas stationner sur les ponts, de limiter ses déplacements - ne pas rouler en voiture ou à vélo sur des routes inondées - et de renoncer à filmer ou photographier les événements. L'application AlertSwiss reprend ces recommandations pour le Valais et le Chablais vaudois.

Depuis jeudi, une nouvelle alerte a été émise pour le Rhône au degré de danger marqué (3), de l’embouchure de la Lonza à Steg jusqu’au Léman, peut-on lire sur le site de MétéoSuisse. Les sols sont gorgés d’eau après les pluies tombées ces derniers jours. Et le manteau neigeux fond rapidement ces jours.

La route à Zermatt coupée

On ne peut plus se rendre à Zermatt (VS) ni en train, ni par la route depuis vendredi midi. Les trains ne circulent plus entre Viège et Zermatt, a indiqué la ligne le Matterhorn Gotthard Bahn dans un communiqué. Les trains des lignes R40, RE41 et RE42 sont supprimés en raison des risques d'inondation. Des bus de remplacement circulent entre Viège et Täsch.

La Vispa est sortie de son lit le matin. Les écoles du village touristique ont été fermées, a indiqué une employée communale. Selon le Walliser Bote, l'état-major de Zermatt est en alerte maximale depuis vendredi matin.

A Bramois, la Borgne risque de déborder, alerte le canton du Valais. Les rives et le Bois de la Borgne sont fermés. Dans cette commune, les parents sont priés d'accompagner leurs enfants à l'école. D'autres incidents ont été signalés sur les routes cantonales en raison du terrain gorgé d’eau, de la fonte des neiges et des précipitations. «Il s’agit de micro-évènements, comme des cailloux sur la chaussée, qui sont rapidement enlevés», a-t-il ajouté.

Le lac de Constance et le Tessin aussi touchés

Le Rhône n'est pas le seul concerné par d'éventuelles crues ces prochains jours. Les alertes de degré marqué (3) sur la partie supérieure et fort (4) sur la partie inférieure du lac de Constance sont maintenues.

La situation est un peu moins tendue, en degré 2, pour le Rhin alpin, l'Inn, l'Aar, la Reuss, le Tessin ainsi que pour les lacs de Brienz, de Thoune, des Quatre Cantons, de Walenstadt et du Léman. Sur le Tessin et les Grisons, les orages menacent avec un danger marqué possible (3).

(sda/ats)