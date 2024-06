Ni train, ni route: Zermatt est coupée du monde

On ne peut plus se rendre à Zermatt (VS) ni en train, ni par la route depuis vendredi midi. Les trains ne circulent plus entre Viège et Zermatt, a indiqué la ligne le Matterhorn Gotthard Bahn dans un tweet sur X vendredi.

En raison du risque d'inondation, on ne peut plus accéder à Zermatt. La commune est coupée du monde.

Les trains des lignes R40, RE41 et RE42 sont supprimés en raison des risques d'inondation, indique la compagnie de chemin de fer sur le réseau social. Des bus de remplacement circulent entre Viège et Täsch.

La Viège a quitté son lit

A Zermatt, les fortes intempéries ont provoqué des glissements de terrain et des inondations. La Vispa est sortie de son lit le matin. Les écoles du village touristique ont été fermées, a indiqué une employée communale à Keystone-ATS.

L'état-major de Zermatt est en alerte maximale depuis ce vendredi matin. La rivière Matter Vispa (ou la Viège en français) qui traverse la station valaisanne est sortie de son lit ce vendredi matin en raison des fortes pluies de ces derniers jours couplées à la fonte des neiges, relate le Walliser Bote.

A Bramois, la Borgne risque de déborder, alerte le canton du Valais, qui appelle à la prudence. Les rives et le Bois de la Borgne sont fermés. Toujours à Bramois, les parents sont priés d'accompagner leurs enfants à l'école. (sda/ats)