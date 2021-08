L'air du Valais s'est purifié et c'est (un peu) grâce au Covid

Les militants du climat s'attaquent à la place financière suisse

Ils demandent à la place financière suisse d'arrêter immédiatement ses investissements dans les énergies fossiles. Trois points à retenir.

Les activistes du climat demandent à la place financière suisse d'arrêter immédiatement ses investissements dans les énergies fossiles. Ils ont remis leurs revendications, lundi, à Credit Suisse sur la Paradeplatz à Zurich.

Ce que les militants de «Rise Up For Change» demandent:

Le mouvement demande à la Banque nationale suisse (BNS) «d'assumer sa responsabilité sociale et d'encourager les banques privées à assurer la transparence et à cesser les investissements et financements fossiles». …