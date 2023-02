Une sauce «façon Ikea» fait scandale dans une cantine romande

La polémique a enflé à La Tour-de-Peilz. Le débat? Tout est-il permis pour allécher les enfants? Dans cette commune vaudoise, on pense que non.

Un menu scolaire, somme toute innocent, semble avoir pris des proportions gigantesques dans la commune vaudoise de La Tour-de-Peilz. Tout a commencé par le message scandalisé d'une maman, rapporte 24 Heures:

«Les marques n’ont pas leur place à l’école, et je ne suis pas la seule à le penser. Même pour qualifier une sauce. On parle d’un plat qui est clairement affilié à Ikea et pas à la gastronomie.» source: 24Heures

Et sinon, en Russie 👇 Le «cuisinier de Poutine» sert de la nourriture empoisonnée

Une réaction qui a suscité l'émoi jusqu'au sommet de la municipalité. L'élu Vert, Vincent Bonvin, estime que l'entreprise en charge du réfectoire assure un travail de qualité, avec des produits de saison et régionaux: «Ma fille aussi fréquente des cantines et je comprends ces préoccupations», argumente l'élu qui précise que la société sera sensibilisée à l'usage des marques.

Le menu qui fait scandale. DR/24heures

Mais d'ailleurs, la sauce incriminée sortait d'où? Des usines Ikea? Un sous-produit revisité chimiquement de cuisine scandinave que d'aucun jugent peu digeste.

La sauce Ikea vous en pensez quoi? Un régal, je ne vais là-bas que pour ça. Jamais goûté, mais ça ne ressemble à rien. Je ne mange que du gruyère. Jamais goûté, mais ça donne envie.

Sur ce point, le gérant de l'établissement est formel: les enfants n'ont pas avalé un mets industriel. Non, assure l'entreprise basée dans le canton de Fribourg, qui gère la cantine: «C’est évidemment "inspiré de." Nous avons simplement utilisé le nom sauce Ikea parce que tout le monde la connaissait».

Tout est bon pour faire manger des enfants? Oui! Clairement! Non! Citer une marque est un scandale! Mes enfants ne mangent que du gruyère de toutes façons.

On l'aura compris, l'objectif était de faire manger les enfants et on serait loin de la malbouffe. Le but du cuisiner était, selon la gérance, de «montrer une déclinaison régionale de ce plat». Finalement, une question reste en suspens: c'était bon? (jah)