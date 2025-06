L’Ecole polytechnique de Zurich. Image: dr

La meilleure université d'Europe continentale est Suisse

Les universités suisses brillent dans le classement QS 2025, le plus important jamais réalisé avec plus de 1500 établissements évalués. L’EPFZ reste en tête.

Les universités suisses ont à nouveau légèrement reculé en comparaison internationale, selon le classement QS publié jeudi. Trois d'entre elles font toutefois partie des 100 meilleures d'Europe, et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) reste la meilleure université d'Europe continentale, occupant la septième place de ce hit parade.

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 22e, et l'Université de Zurich (UZH), 100e, figurent également parmi les 100 meilleures. Les deux établissements ont amélioré leur classement par rapport à l'année dernière: l'EPFL de quatre places, l'UZH de neuf, comme l'a annoncé jeudi la société d'analyse Quacquarelli Symonds (QS).

Au total, dix hautes écoles suisses ont été évaluées: deux se trouvent au même rang que l'année dernière, trois ont progressé et cinq ont reculé.

Outre l'UZH et l'EPFL, l'Université de Lausanne a également progressé dans le classement, se classant 212e, soit 12 rangs de mieux que l'année précédente. L'Université de Genève reste à la 155e place.

Les universités de Bâle (158e), Berne (184e) et Fribourg (642e) ainsi que l'Université de la Suisse italienne (473e) et la Haute école zurichoise des sciences appliquées (801-850e) ont perdu des places dans ce classement.

Les pays anglo-saxons en tête

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) est en tête du classement international, suivi de l'Imperial College de Londres et de l'Université d'Oxford. A l'exception de l'EPFZ et de l'Université nationale de Singapour (8e rang), la liste des dix meilleures universités est dominée par les établissements américains et britanniques.

Selon QS, le classement de cette année est le plus important jamais réalisé, avec plus de 1500 universités prises en compte.