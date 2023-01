Heureusement pour Poutine, le cuisinier du Kremlin n'est pas vraiment Evgueni Prigojine. Image: Twitter

Le «cuisinier de Poutine» sert de la nourriture empoisonnée

Evgueni Prigojine ne commande pas seulement les mercenaires de Wagner, il possède également plusieurs entreprises de restauration. Il est toutefois fortement déconseillé de passer commande auprès du «cuisinier de Poutine».

Un article de

Avant de devenir un redoutable seigneur de guerre avec sa troupe privée de mercenaires Wagner, Evgueni Prigojine a gagné le surnom de «cuisinier de Poutine» grâce à ses entreprises de restauration.

Aujourd'hui encore, ce proche du chef du Kremlin dirige 22 entreprises chargées de livrer des repas non seulement à l'armée russe, mais également aux écoles et aux hôpitaux. La qualité de la nourriture semble souvent inférieure à la moyenne, comme le montre un rapport du portail russe indépendant We Can Explain.

Selon ce rapport, le département juridique du ministère russe de la Défense aurait porté plainte à 560 reprises contre des entreprises de restauration de Prigojine, rien que l'année dernière. Il a demandé des dommages et intérêts d'un montant total équivalent à 1,4 million d'euros. Précisions qu'il s'agit du nombre le plus élevé de litiges entre le ministère et les entreprises de Prigojine.

En revanche, ce n'est pas le montant réclamé le plus élevé, selon We Can Explain. En 2020, plus de 2,6 millions d'euros de dommages et intérêts auraient été demandés, selon des documents internes du Kremlin. Depuis 2011, le ministère de la Défense aurait déposé 711 plaintes contre des entreprises de Prigojine, réclamant au total plus de douze millions d'euros. La guerre contre l'Ukraine serait à l'origine de l'importante augmentation du nombre de plaintes en 2022.

Ce sont les besoins croissants de l'armée russe en matière de nourriture qui auraient entraîné ces nouvelles plaintes. Les entreprises de Prigojine ne se contentent pas de fournir les aliments - elles s'occupent aussi de la préparation et de la livraison sous forme cuisinée.

«Les contrôleurs alimentaires constatent régulièrement des infractions telles que des quantités insuffisantes, des produits périmés ou des aliments remplacés par des produits de substitution bon marché.» We Can Explain.

Il semblerait toutefois qu'il s'agisse là des problèmes les plus bénins concernant la nourriture de la maison Prigojine.

Dans d'autres cas, les contrôleurs ont détecté des bactéries intestinales dangereuses comme E. coli, mais aussi des vers, des scarabées et des blattes, ainsi que des morceaux de plastique et des cheveux humains dans la nourriture. Lors du contrôle des établissements de Prigojine, on aurait en outre découvert des cuisines à l'hygiène déplorable, des cuisiniers sans certificat sanitaire et des aliments mal répertoriés.

Le portail russe sobesednik.ru rapportait déjà en 2021 que des centaines de pompiers, de soldats, d'écoliers et de patients d'hôpitaux étaient tombés malades au fil des années, en ingérant de la nourriture provenant des entreprises Prigojine, notamment à cause de salmonelles ou de bactéries comme le staphylocoque doré et l'E. coli.

En décembre 2018, Prigojine a provoqué un véritable scandale lorsque des cas de dysenterie se sont déclarés dans sept jardins d'enfants de Moscou. 127 personnes ont attrapé la diarrhée après avoir mangé du cottage cheese fourni par l'une des entreprises de Prigojine. En février 2019, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que l'épidémie était terminée et qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête particulière sur cette vague de maladies. Il n'y a pas eu de conséquences pour Prigojine ou ses entreprises à l'époque.

Dernièrement, Evgueni Prigojine s'est surtout fait remarquer par ses critiques massives à l'encontre du commandement militaire russe, qu'il rend responsable de l'absence de succès dans la guerre contre l'Ukraine.

Avec la troupe privée de mercenaires Wagner, Prigojine dispose de sa propre base de pouvoir au sein de l'appareil de domination russe. On prête depuis longtemps à Prigojine des ambitions pour le poste le plus élevé au Kremlin. Mais avec l'absence de succès de ses troupes lors de la bataille de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, l'étoile de Prigojine semble actuellement plutôt en déclin. (mk)