Vidéo: watson

Vous avez Twint? Ce policier romand dénonce une arnaque sur Facebook

La police cantonale vaudoise a publié une vidéo sur TikTok, dans laquelle elle avertit et sensibilise au sujet des arnaques sur Twint. Il s'agit d'une des dernières en date du compte officiel de la police du canton, qui cumule plusieurs dizaines de milliers de vues.

«Félicitation, vous avez gagné un bon d'achat d'une valeur de 1000 francs! 😍 Veuillez d'abord nous communiquer votre nom complet et votre numéro de téléphone» Des arnaqueurs, sur Facebook

Avez-vous vu déjà reçu ce genre de messages? Si oui, la vidéo de l'e-Cop François est pour vous (ou pour votre tante, votre grand-père ou votre voisin sur le point de se faire avoir). Cet officier de la police vaudoise transmet ses bons conseils sur TikTok depuis quelques mois.

Un piège sous forme de publication Facebook

L'agent avertit contre un genre d'arnaque simple, mais efficace et dans laquelle beaucoup de gens peuvent tomber. Voici comment elle prend forme:

Une publication Facebook concernant un concours en apparence normal (il s'agit d'un faux) est partagée sur le réseau social

En cas de like ou de commentaire, les auteurs de l'arnaque contactent la victime sur Messenger (l'appli message de Facebook) en lui annonçant qu'elle a gagné

Ils demandent ensuite de mettre la somme gagnée (1000 francs) et un «bon d'achat» sous forme de numéro à rentrer dans l'application Twint...

Problème: Twint permet bien d'envoyer de l'argent et non pas d'en recevoir. En rentrant le numéro défini et la somme, l'usager... envoie simplement 1000 francs aux arnaqueurs.

La vidéo de l'e-cop François 👇 Vidéo: watson

«Une astuce grossière» mais efficace

«L'astuce est assez grossière mais on peut vite tomber dans le piège», résume l'e-cop François. Publiée il y a moins de 24h, la vidéo fait déjà un petit carton à l'échelle romande, avec près de 60 000 vues.

Les vidéos de l'«e-cop» (l'e-flic) François fonctionnent bien sur Twitter, où l'agent de police est suivi par près de 20 000 abonnés et compte plus de 160 000 likes. Un score plus qu'honorable pour un compte de la fonction publique d'un canton.