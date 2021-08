Une semaine après la révélation du piratage informatique de la commune de Rolle, la municipalité reconnaît ses manquements. Elle admet notamment avoir manqué de réactivité et promet des mesures.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «Suisse»

Le 20 août dernier, watson révélait que la commune vaudoise de Rolle avait été victime d'un piratage informatique. Interrogée plus tard par le quotidien 24 heures, la syndique de Rolle, Monique Choulat Pugnale, avait affirmé qu'il s'agissait juste d'une «faible attaque». Six jours après la révélation de l'affaire, la commune adopte un tout autre discours.

Dans un communiqué publié mercredi 25 août, la municipalité admet avoir manqué à ses devoirs. La syndique de Rolle, a déclaré: