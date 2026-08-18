Assurance-maladie: les Vert-e-s vaudois proposent une caisse publique

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Assurance-maladie: les Verts vaudois proposent une caisse publique

Les Verts du Grand Conseil vaudois ont déposé mardi une motion qui demande la création d'une caisse maladie publique. Ils ont le soutien de plusieurs élus de gauche et vert'libéraux.

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L'idée d'une caisse cantonale ou intercantonale, concurrente avec les autres assureurs privés a également fais son chemin ailleurs en Suisse romande.

Porté par la députée verte Sylvie Podio, le texte déposé mardi a récolté quelque 40 signatures (Verts, PS, EP et Vert'lib). Il va donc être renvoyé en commission pour examen avant de revenir au plénum pour un débat.

Le projet s'inscrit dans un climat de hausse constante des primes et de recherche d'alternatives aux logiques de marché.

«L'augmentation incessante des primes constitue l'une des principales préoccupations de la population vaudoise. Cette évolution fragilise le pouvoir d'achat des ménages et accentue les inégalités sociales» Sylvie Podio

Il s'agit ainsi de créer une structure cantonale ou intercantonale inspirée par les réflexions déjà menées à Genève, Neuchâtel, Fribourg et dans le Jura. La députée verte a bien souligné qu'il ne s'agissait aucunement d'une caisse unique étant donné qu'il n'est légalement pas possible de le faire actuellement.

Vers une entité intercantonale ?

La motion demande au Conseil d'Etat d'élaborer les bases légales pour une caisse publique cantonale ou intercantonale d'assurance-maladie à but non lucratif et de coupler le système avec des modèles de soins intégrés (médecine de premier recours, hôpitaux, soins à domicile, prévention et santé mentale).

Elle demande en outre de réinvestir les éventuelles économies administratives dans la prévention, la promotion de la santé, la prise en charge précoce des maladies chroniques et l'accès aux soins, ainsi que d'instaurer une gouvernance démocratique incluant assurés, professionnels de la santé et collectivités publiques.

En Suisse, le peuple a déjà rejeté par deux fois en votation fédérale l'idée d'une caisse unique pour l'assurance obligatoire: le 11 mars 2007 (71,2% de non) et le 28 septembre 2014 (61,9% de non). Des cantons ont par la suite continué de déposer des demandes dans ce sens, mais le Parlement fédéral les rejette régulièrement pour privilégier le système actuel d'assureurs multiples en concurrence.

Alors, à défaut de caisse unique, c'est le concept de caisse cantonale publique qui a surgi en Suisse romande, comme le projet Béluga à Genève. La plupart des projets en cours ou interventions parlementaires déposées permettent aux gouvernements sollicités de s'approcher d'autres cantons pour proposer une solution commune. (ats/vz)