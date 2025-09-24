ciel couvert11°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2026

Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2026
Les primes maladie varient énormément d'une commune à l'autre.Image: watson

Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2026

Le Conseil fédéral a présenté, ce mardi après-midi, la hausse des primes d'assurance maladie pour l'année prochaine. Les coûts de santé peuvent varier considérablement selon la commune de résidence.
24.09.2025, 05:3024.09.2025, 05:30
Jelle Schutter
Jelle Schutter

Les primes maladie augmenteront en moyenne de 4,4% en 2026, a annoncé, ce mardi après-midi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Il s'agit de la quatrième hausse consécutive en autant d'années.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour vous? Comme la ministre de la Santé l'a elle-même précisé devant les médias, le pourcentage annoncé est une moyenne se référant à l'ensemble des assurés. Dans les faits, les primes changent en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment le lieu de domicile, l'assureur et le modèle choisis.

Voici les cantons où les primes maladie augmentent le plus

Cela n'est pas uniquement valable au niveau cantonal, mais, parfois, également à l'échelle des communes. En effet, les grands cantons sont divisés en deux, voire trois régions de primes. Les caisses maladie peuvent fixer des tarifs différents d’une région à l’autre, du moins dans les limites maximales prescrites par la loi. L'âge et la franchise modifient également la facture finale.

Pour chaque commune, nous avons identifié l'assureur et le modèle le moins chers possible. Et ce, pour quatre profils représentatifs:

  1. Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 2500 francs;
  2. Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 300 francs;
  3. Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 2500 francs;
  4. Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 300 francs.
En un coup d'oeil
Adultes avec une franchise à 2500 francsAdultes avec une franchise à 300 francsJeunes adultes avec une franchise à 2500 francs

Adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de 26 ans ou plus ne bénéficient plus du rabais pour les jeunes et doivent payer la prime pour adultes. Avec une franchise à 2500 francs, ce sont les Tessinois du sud qui paient le plus cher: la prime mensuelle s'élève à 449,90 francs auprès de la caisse maladie la plus abordable.

On ne paie même pas la moitié de cette somme dans le canton de Zoug, où le modèle le moins cher coûte 196,00 francs par mois.

Adultes avec une franchise à 300 francs

Plus la franchise diminue, plus les primes augmentent. Pour les adultes ayant une franchise à 300 francs, les cotisations minimales varient entre 335,20 francs en Appenzell et 562,00 francs à Genève.

Jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de moins de 26 ans bénéficient de primes d'assurance maladie réduites. C'est toujours dans le canton de Zoug que les jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs s'en tirent le mieux, puisqu'ils paient 142,30 francs par mois. Et c'est à nouveau dans le canton de Genève que les frais de santé sont les plus élevés: 294,60 francs par mois.

Même avec une franchise à 300 francs, les choses ne changent pas. On est toujours gagnant dans la région de Zoug (229,50 francs), alors que les jeunes adultes genevois devront payer 413,60 francs par mois pour la même prestation.

Source
Les informations figurant sur les cartes ont été calculées pour chaque commune sur la base des primes d'assurance maladie publiées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La prime du prestataire le moins cher a été visualisée sur la carte pour deux franchises (300 et 2500 francs). Nos variantes n'incluent pas les coûts d'une assurance accident.
L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
On ne plaisante pas avec les gardes de la Reine d'Angleterre
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
2
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Voici les «pires endroits piétons» de Genève
L'association Actif-trafic dénonce les problématiques de mobilité du canton de Genève et épingle plusieurs lieux dans un classement. Un insolite prix va également être remis à Pierre Maudet.
L'association Actif-trafic a annoncé lundi les lieux gagnants de son concours des pires endroits piétons dans le canton de Genève. Les résultats sont classés en quatre catégories, pour dénoncer les principales problématiques de la région.
L’article