Voici la prime maladie la plus basse dans votre commune en 2026

Le Conseil fédéral a présenté, ce mardi après-midi, la hausse des primes d'assurance maladie pour l'année prochaine. Les coûts de santé peuvent varier considérablement selon la commune de résidence.

Les primes maladie augmenteront en moyenne de 4,4% en 2026, a annoncé, ce mardi après-midi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Il s'agit de la quatrième hausse consécutive en autant d'années.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour vous? Comme la ministre de la Santé l'a elle-même précisé devant les médias, le pourcentage annoncé est une moyenne se référant à l'ensemble des assurés. Dans les faits, les primes changent en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment le lieu de domicile, l'assureur et le modèle choisis.

Cela n'est pas uniquement valable au niveau cantonal, mais, parfois, également à l'échelle des communes. En effet, les grands cantons sont divisés en deux, voire trois régions de primes. Les caisses maladie peuvent fixer des tarifs différents d’une région à l’autre, du moins dans les limites maximales prescrites par la loi. L'âge et la franchise modifient également la facture finale.

Pour chaque commune, nous avons identifié l'assureur et le modèle le moins chers possible. Et ce, pour quatre profils représentatifs:

Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 2500 francs; Une personne âgée de plus de 26 ans, avec une franchise à 300 francs; Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 2500 francs; Une personne âgée de 19 à 25 ans, avec une franchise à 300 francs.

Adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de 26 ans ou plus ne bénéficient plus du rabais pour les jeunes et doivent payer la prime pour adultes. Avec une franchise à 2500 francs, ce sont les Tessinois du sud qui paient le plus cher: la prime mensuelle s'élève à 449,90 francs auprès de la caisse maladie la plus abordable.

On ne paie même pas la moitié de cette somme dans le canton de Zoug, où le modèle le moins cher coûte 196,00 francs par mois.

Adultes avec une franchise à 300 francs

Plus la franchise diminue, plus les primes augmentent. Pour les adultes ayant une franchise à 300 francs, les cotisations minimales varient entre 335,20 francs en Appenzell et 562,00 francs à Genève.

Jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs

Les personnes âgées de moins de 26 ans bénéficient de primes d'assurance maladie réduites. C'est toujours dans le canton de Zoug que les jeunes adultes avec une franchise à 2500 francs s'en tirent le mieux, puisqu'ils paient 142,30 francs par mois. Et c'est à nouveau dans le canton de Genève que les frais de santé sont les plus élevés: 294,60 francs par mois.

Même avec une franchise à 300 francs, les choses ne changent pas. On est toujours gagnant dans la région de Zoug (229,50 francs), alors que les jeunes adultes genevois devront payer 413,60 francs par mois pour la même prestation.