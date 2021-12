Les Vaudois ne croient plus en Dieu: leur nouveau maître, c'est le yoga

Les Vaudois ne croient plus en Dieu. Enfin, pas tout à fait: si la plupart d'entre eux se disent sans confession, ils ne sont pas tout à fait dépourvus de références spirituelles... telle que la méditation.

Les Vaudois ne sont plus très férus de religion. La majorité d'entre eux (à 36%) se disent sans confession. Ils sont suivis par:

Les catholiques (28%).

Les protestants (21%).

Les musulmans (5%).

Non-croyants les Vaudois? Pas tout à fait...

Cette majorité n'est, toutefois, pas sans croyances et références spirituelles, comme le montre la dernière édition de Numerus de Statistique Vaud. Les athées, les «vrais», ne représentent ainsi «que» 18% de la population. Les Vaudois ne sont pas tout à fait non-croyants: outre les 28% d'entre eux qui croient en Dieu unique, 22% imaginent l'existence d'une «puissance supérieure».

Les agnostiques - qui pensent que l'on ne peut pas trancher - sont 19%.

D'autres croyances spirituelles sont en vogue

Autre preuve du penchant des Vaudois pour les questions spirituelles?

55% croient au don de guérison ou de voyance .

. 43% soutiennent l'existence des anges et aux autres êtres surnaturels.

Ils sont presque autant à imaginer une vie après la mort, (deux fois plus que ceux qui croient à la réincarnation).

A noter que ces différentes croyances sont beaucoup plus répandues chez les femmes que chez les hommes.

Et ils pratiquent la méditation

Ces statistiques de l'Etat de Vaud, qui datent de 2019, montrent aussi que 36% de la population vaudoise prie au moins une fois par mois, dont plus de la moitié tous les jours ou presque.

Les croyances religieuses et spirituelles se mélangent et se diversifient et les pratiques s’individualisent. La méditation est aussi en vogue: elle est même pratiquée au moins une fois par mois par un tiers des Vaudois.

Autres méthodes spirituelles pratiquées?

Les démarches de développement personnel (23%).

L'usage d'objets apportant chance ou protection (18%).

L'utilisation de livres sacrés (16%).

A l'inverse, la participation à un rite ésotérique, magique ou chamanique est très peu répandue (3%).

En matière de pratique collective, plus d'un Vaudois sur deux a participé au moins une fois dans l'année à un service religieux. Parmi eux, 84% l'ont fait pour des raisons sociales, par exemple pour assister à un mariage, un baptême ou une cérémonie funéraire. (ats/mbr)