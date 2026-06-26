Léman: un homme meurt quatre jours après un accident dans le lac

La victime s'était retrouvée en difficulté à bonne distance de la rive (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Un homme meurt après un accident dans le Léman

Un accident de baignade survenu dimanche dernier à Lausanne a coûté la vie à un homme de 29 ans. Retrouvé inanimé à proximité de la plage de Vidy, il est décédé quatre jours plus tard.

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Selon la police municipale, la victime se trouvait seule avec une planche gonflable à une cinquantaine de mètres du rivage. Elle est ensuite tombée à l'eau.

L'accident s'est produit dimanche matin à la hauteur de la plage de Vidy, apprend-on dans un communiqué. Selon les premiers éléments recueillis, l'homme originaire du Portugal, domicilié dans la région, se trouvait à une cinquantaine de mètres du rivage.

Il s'est retrouvé en difficulté, puis a rapidement disparu de la surface de l'eau, selon la police.

Des témoins de la scène ont immédiatement appelé les secours. Une patrouille de la Police municipale est vite arrivée sur les lieux et un de ses membres s'est jeté à l'eau, suivi d'un autre nageur, civil, venu l'aider.

Remonté inconscient à la surface

Une fois la victime localisée depuis la surface de l’eau, les deux nageurs ont plongé et ont pu la remonter, puis l'installer sur une planche d'un paddleur afin de l'acheminer sur le rivage. Inconscient, l'homme a été réanimé par d'autres policiers venus en renfort.

Une ambulance, ainsi que le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) l'ont ensuite pris en charge et l'ont conduite à l'hôpital. Il est décédé jeudi, indique la police municipale.

Afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, une enquête est menée par la police judiciaire lausannoise, sous la conduite du Ministère public du Canton de Vaud. (ats/vz)