Des retards et des suppressions sont à prévoir à Lausanne (image d'archives). Image: KEYSTONE

Le trafic CFF «reprend partiellement» à Lausanne

Une «absence de tension» en gare de Lausanne a perturbé le trafic ferroviaire en Suisse romande ce vendredi. Le trafic a repris en partie. Des retards et des suppressions sont à prévoir.

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Les CFF annoncent une perturbation du trafic ferroviaire ce vendredi en gare de Lausanne. «Nous avons une absence de tension et le trafic est complètement interrompu», indiquait sur son site l'ex-régie fédérale en début d'après-midi. A 15h30, un communiqué indique que «la circulation des trains reprend partiellement».

«Il faut cependant s’attendre à des retards et des suppressions de trains jusqu’en fin de soirée», est-il indiqué. Sont concernées les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R5 et R8.

Les CFF disent être «en recherche de solutions» et prient les voyageurs de «rester attentifs aux annonces» et de «continuer à consulter l'horaire en ligne».

(jzs/acu)

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