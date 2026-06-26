beau temps35°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Le trafic CFF reprend partiellement à Lausanne

Un train repart en direction de Lausanne ce lundi 9 decembre 2024 a la gare CFF de Renens. Le nouvel horaire CFF 2025 entrera en vigueur le dimanche 15 decembre. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
Des retards et des suppressions sont à prévoir à Lausanne (image d'archives).Image: KEYSTONE

Le trafic CFF «reprend partiellement» à Lausanne

Une «absence de tension» en gare de Lausanne a perturbé le trafic ferroviaire en Suisse romande ce vendredi. Le trafic a repris en partie. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
26.06.2026, 13:2426.06.2026, 15:54

Les CFF annoncent une perturbation du trafic ferroviaire ce vendredi en gare de Lausanne. «Nous avons une absence de tension et le trafic est complètement interrompu», indiquait sur son site l'ex-régie fédérale en début d'après-midi. A 15h30, un communiqué indique que «la circulation des trains reprend partiellement».

«Il faut cependant s’attendre à des retards et des suppressions de trains jusqu’en fin de soirée», est-il indiqué. Sont concernées les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R5 et R8.

Voici les 3 gares que les CFF oublient le plus souvent

Les CFF disent être «en recherche de solutions» et prient les voyageurs de «rester attentifs aux annonces» et de «continuer à consulter l'horaire en ligne».

(jzs/acu)

Développement suit

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Pride de Lausanne résiste à la canicule
La Marche des fiertés n'aura pas lieu ce week-end dans la capitale française en raison des fortes chaleurs. Aura-t-elle lieu à Lausanne samedi 27 juin? Réponse.
Vendredi, les organisateurs ont reporté la Marche des fiertés prévue ce week-end à Paris, après que les autorités leur ont ordonné de changer la date afin d’éviter de surcharger les services d’intervention, déjà mis à rude épreuve par la canicule.
L’article