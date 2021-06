Montreux Jazz en mode Covid: tout ce qu'il faut savoir avant d'y aller

Infos pratiques

POUR LES FESTIVALIERS ET FESTIVALIÈRES

Pour entrer dans l’enceinte du MJF, il faut être soit détenteur d’un billet pour les concerts payants soit détenteur d’une réservation via mjf.ch ou TheFork.ch pour les activités gratuites et les points de restauration. Les réservations ouvriront à chaque fois deux jours à l’avance, dès midi. Elles pourront être effectuées pour des créneaux d’une durée de 2 heures maximum.



Pour les concerts payants sont exigés un certificat COVID au format papier ou digital et un titre d’identité (carte d’identité ou passeport).



Pour les activités gratuites et points de restauration, le certificat COVID n’est pas requis. À l’intérieur, traçage du public via l’application mobile Mindful et port du masque lors des déplacements.



Fermeture de l’accès au Quai Jaccoud 1h avant et 30 minutes après les concerts du MJF.



Infos utiles MJF: www.montreuxjazzfestival.com/fr/festival/faq/#covid • www.vd.ch/coronavirus • Hotline pour les certificats COVID: 058 715 11 00 / covid.certificats@vd.ch



POUR LES RIVERAINS ET VISITEURS HORS MJF

Pas de stand ni animation gratuite hors du périmètre du MJF • Hors du périmètre du MJF, règles en vigueur depuis le 26 juin s’appliquent (port du masque non exigé à l’extérieur mais respect des distances de 1,5 m entre les personnes)