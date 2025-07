Keystone

L’Espagne est la destination aérienne la plus populaire en Suisse

Plus de trois millions de personnes se sont envolées vers l'Espagne depuis la Suisse en 2024. Les départs en direction de l'Asie et de l'Amérique du Nord ont été nettement moins nombreux.

L’Espagne a été la destination la plus prisée des passagers aériens suisses en 2024, avec 3,1 millions de départs recensés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le Royaume-Uni suit de près, avec 2,89 millions de voyageurs au départ des aéroports suisses.

L’Allemagne (1,5 million), le Portugal (1,49 million), la France (1,36 million) et l’Italie (1,35 million) suivent dans le classement des destinations aériennes les plus fréquentées, selon les données publiées mercredi par l’OFS. Au total, 79% des passagers suisses avaient l’Europe pour destination.

L’aéroport de départ influence fortement le choix des destinations, note l’OFS. Depuis Zurich, quatre fois plus de passagers ont pris l’avion pour l’Allemagne que pour la France, tandis qu’à Genève, la tendance s’inverse: la France attire nettement plus de voyageurs que l’Allemagne.

En dehors de l’Europe, 8% des passagers ont voyagé vers l’Asie, un pourcentage équivalent s’est envolé vers les Amériques (du Nord, centrale ou du Sud), tandis que 5% ont pris la direction de l’Afrique et 0,4% celle de l’Océanie, selon l’OFS.

Tendances saisonnières

Le mois de juillet reste le plus chargé avec 2,6 millions de départs, ce qui correspond à la tendance habituelle. À l’inverse, les mois de janvier et novembre enregistrent un trafic plus calme, avec environ 1,5 million de passagers chacun.

Le volume de voyageurs varie fortement selon la saison et la destination. D’après l’OFS, les destinations comme Le Cap (Afrique du Sud) ou Phuket (Thaïlande) sont particulièrement prisées durant l’hiver, tandis que les îles méditerranéennes, telles que Majorque (Espagne) et la Crète (Grèce), connaissent un afflux plus important entre avril et octobre.

Au total, 24 millions de passagers ont décollé depuis un aéroport suisse en 2024. Avant la pandémie de Covid-19, en 2019, ce chiffre atteignait 25 millions. (ats)