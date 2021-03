Suisse

Le trafic va reprendre lundi matin en gare de Lausanne



Des travaux d'installation d'un nouvel enclenchement ont coupé la gare de Lausanne du reste du monde, ce week-end. Tout repartira à la normale dès la semaine prochaine.

«Le nouveau 'cerveau' de la gare a été mis en service et il fonctionne», a déclaré Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF, dimanche à Keystone-ATS. Les travaux se déroulent normalement, a-t-il ajouté, relevant que l'opération était planifiée depuis au moins deux ans et que de nombreux travaux de préparation avaient été déjà effectués.

Ce week-end, les équipes des CFF (plus de 400 personnes) ont débranché les anciennes installations. Ils ont ensuite remplacé quelque 800 éléments techniques (moteurs d’aiguillages, signaux, signaux de manœuvre, etc.). Chaque élément remplacé devait ensuite être connecté à la nouvelle installation, puis contrôlé.

En raison de ces importants travaux, une seule voie est restée en service samedi et dimanche. Elle a permis le passage de deux trains par heure et par sens. Aucun train n'a circulé en revanche dans la nuit de samedi à dimanche.

Ce nouvel enclenchement permettra une gestion plus fiable et fluide du trafic. Sa mise en service est aussi nécessaire avant d'entamer, cet été, le vaste chantier de modernisation et d'agrandissement de la gare de Lausanne. (ats)

