Les faits se sont déroulés ce dimanche à l'hôtel Corinthia St George's Bay. Image: Booking

Un politicien suisse condamné à Malte pour agression sexuelle

Un politicien suisse a été condamné ce lundi par un tribunal de Malte. L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, a agressé une femme de chambre dans un hôtel de l'île. Il a reconnu les faits.

L'histoire risque d'avoir d'importantes répercussions en Suisse, bien que l'identité de son protagoniste n'ait pas été dévoilée. Et pour cause: un politicien helvétique a été condamné pour agression sexuelle ce lundi par un tribunal maltais, nous apprend le Times of Malta.

Le quotidien indique que l'homme est âgé de 59 ans et qu'il est arrivé sur l'île ce samedi. On n'en saura pas plus: la défense a demandé à ce que le nom de l'accusé ne soit pas diffusé, car ce dernier est une «personne politiquement exposée». «L'incident pourrait avoir de graves répercussions sur sa carrière», argumente-t-on. Le tribunal a accepté.

Il était nu

Les faits se sont déroulés ce dimanche à l'hôtel Corinthia St George's Bay. L'homme a demandé à une femme de ménage de lui amener un café, puis une bouteille d'eau. L'employée s'est exécutée à deux reprises. Quand elle est revenue dans la chambre du Suisse la deuxième fois, elle a constaté qu'il était nu. Ce dernier l'a alors attrapée et a commencé à l'embrasser dans le cou et sur le visage, avant qu'elle ne parvienne à s'enfuir.

La victime a dénoncé l'agression auprès des ressources humaines de l'établissement, lesquelles ont alerté à leur tour la police. Lundi après-midi, l'homme a été traduit en justice.

Une fois devant les juges, le Suisse a été accusé de harcèlement, d'avoir soumis la femme de chambre à des actes à connotation sexuelle et d'avoir tenté d'employer la force contre elle. L'homme a reconnu les faits et a été condamné à deux ans de prison avec sursis pendant trois ans.

Le ministère public ne s'est pas opposé à la demande d'interdiction de publication du nom du Suisse, à condition que l'identité de la victime soit également protégée. (asi)