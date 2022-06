Une altercation au cutter dans une entreprise à Payerne

Cette intervention a nécessité l’engagement d’une ambulance du Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye, ainsi que d’un équipage de la REGA, de deux patrouilles de la gendarmerie, des inspecteurs de la police de sûreté vaudoise, dont ceux de la police scientifique. (sda/ats)

La Procureure de service a ouvert une enquête et demandé la mise en détention de l’auteur présumé. Les investigations ont été confiées aux inspecteurs et inspectrices de la Police de sûreté vaudoise.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient produits lors d’une altercation, alors que les deux personnes impliquées étaient occupées à monter la structure métallique d’une tente. On ne connaît pas encore l'origine de la bagarre.

Le suspect, 36 ans, de même nationalité et habitant également dans le canton de Fribourg, a été interpellé par la police sur le lieu de l’intervention.

