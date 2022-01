Les doyens du Conservatoire de Lausanne démissionnent en bloc

«Crise» au Conservatoire de Lausanne: face à une situation «extrêmement dégradée et explosive», tous les doyens ont quitté leur poste.

Tous les doyens du Conservatoire de Lausanne (CL) ont quitté leur poste lundi. La gouvernance de l'institut, qualifiée d'«inconséquente, autoritaire et dangereuse pour la vie même du CL», en est la cause. C'est ce qu'affirme le syndicat SUD dans un communiqué diffusé mardi.

Cette décision intervient un an après l’annonce par la direction générale de la Haute Ecole de Musique et Conservatoire à Lausanne (HEMU-CL) d’une baisse des salaires et d’une hausse de certains écolages.

«Tout le monde n'en peut plus»

Concrètement, le syndicat reproche à la HEMU-CL d'«imposer des baisses de salaire et des dégradations des conditions de travail pour le personnel enseignant» et «de le faire à n'importe quel prix». Ceci «compromettrait les prestations dont bénéficient les élèves, l'équilibre général de l'école et les conditions de son développement».

«Toutes ces personnes n'en peuvent plus de cette situation où la direction refuse le dialogue, l'échange, la participation et la négociation», assure le syndicat, qui demande à la direction de «prendre en compte sérieusement les propositions faites par les enseignants pour assurer une gouvernance efficace et de qualité». Et si elle s'y refuse, «elle précipitera ainsi un conflit de travail ouvert». (asi)