Vaud draguera les gens dans les centres commerciaux pour les vacciner

Le canton enverra des équipes dans les grands centres commerciaux pour motiver les gens à se faire piquer. Par ailleurs, au rythme où ça va, certains des grands centres de vaccination seront fermés.



Le canton de Vaud passe à la vaccination contre le Covid-19 dans les centres commerciaux et les quartiers les plus peuplés. L'objectif? Approcher les personnes n'ayant pas encore eu accès à la campagne de vaccination, notamment la population étrangère et précarisée.

Comment cela va marcher?

«Nous irons directement chercher ces personnes, discuter avec elles d'un éventuel vaccin. Ce dispositif sera mobile, souple et léger. Nous resterons sur place une demi-journée, voire seulement quelques heures en fonction de l'affluence»

Depuis quand et pour combien de temps?

Ce nouveau dispositif, dit de «vaccination de proximité», démarrera mercredi 30 juillet et s'étalera sur deux à quatre semaines. Il se déploiera avec les équipes mobiles de la Protection civile, qui vaccineront sous des tentes ou dans des bus.

Quels endroits seront prioritaires?

Des secteurs prioritaires, notamment dans les agglomérations lausannoise et yverdonnoise, ont été identifiés, en collaboration avec le Laboratoire de Systèmes d'information géographique (Lasig) de l'EPFL. Outre certains quartiers, les centres commerciaux seront particulièrement visés.

«Le vaccin ira là où il y a du monde»

«Des discussions sont en cours pour déterminer les lieux exacts où nous nous rendrons», a relevé la conseillère d'Etat Béatrice Métraux.

Et sinon Vaud en est où au niveau de la vaccination?

Le large dispositif vaccinal vaudois a permis d'administrer au moins une dose à plus de 400 000 Vaudois. L'objectif d'avoir 70% de personnes éligibles (16 ans et plus) vaccinées sera bientôt effectif, permettant ainsi d'atteindre une immunité de groupe, s'est réjouie Rebecca Ruiz, la conseillère d'Etat en charge de la santé.

Les personnes souffrant d'une maladie chronique à haut risque sont presque toutes vaccinées et les plus âgées sont nombreuses à avoir choisi la vaccination:

85% des 75 ans et plus.

80% des 65-74 ans.

D'ici fin août des centres de vaccination vont fermer

Président du comité de pilotage de la vaccination cantonale, Oliver Peters a expliqué que le dispositif vaudois avait atteint «un pic» avec actuellement 10 000 à 12 000 vaccinations par jour.

La demande va toutefois baisser au fil des semaines et les centres de vaccination vont réduire leur capacité à environ:

80% en juillet.

40% en août.

20% en septembre.

Les deux principaux centres à Beaulieu-Lausanne et Montreux devraient notamment fermer d'ici la fin août. «Si la situation l'exige, nous serons toutefois prêts à redémarrer dans un délai très court», a noté Oliver Peters. (jah/ats)