Une voiture sort de la route au rallye du Chablais, deux blessés



Image: KEYSTONE

Le pilote et la copitole d'une voiture participant au rallye du Chablais ont été hospitalisés vendredi. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Au rallye du Chablais, une voiture est sortie de la route au Col de la Croix à Ollon (VD) vendredi après-midi. Le pilote et sa co-pilote, deux Suisses de 58 et 62 ans, ont été blessés, puis héliportés dans deux hôpitaux de la région.

Le véhicule a dévalé un talus sur environ 50 mètres après que le pilote a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe au Col de la Croix à Ollon, a indiqué la police vaudoise samedi matin. Le pilote et la co-pilote ont dû être désincarcérés par les pompiers avant d’être héliportés au Chuv et à l’hôpital de Sion: leur pronostic vital n’est pas engagé.

La course a été stoppée après l’accident et la route est restée fermée à la circulation jusqu’à 19h30. La procureure de service a ouvert une enquête pénale et a confié les investigations à la gendarmerie vaudoise. (ats)