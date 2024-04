Les gens du voyage doivent déjà quitter leur nouveau terrain vaudois

Une voiture de la Police bloque un convoi de caravanes des gens du voyage, vendredi, près du Centre Commercial Migros a Crissier. Keystone

Une cinquantaine de policiers et de gendarmes ont été déployés pour faire face à l'occupation illégale de la part de gens du voyage sur des terrains vaudois.

Plus de «Suisse»

Les gens du voyage qui ont quitté jeudi le terrain d'Y-Parc à Yverdon-les-Bains (VD) se sont répartis en deux groupes: une vingtaine de caravanes sont stationnées jusqu'à lundi midi à Morrens, entre Echallens et Lausanne, une autre vingtaine est repartie vendredi vers différentes places officielles de Suisse romande.

«Il n'y a actuellement plus aucun blocage à Morrens et aux alentours. La situation s'est normalisée vers 14h00 environ.» Un porte-parole de la police cantonale vaudoise

Les caravanes sont installées sans autorisation devant la grande salle du village. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il «ne tolère pas d'installations illicites sur son territoire».

Une solution devra rapidement être trouvée pour un déplacement vers un terrain autorisé, affirmait jeudi le délégué cantonal pour les gens du voyage, Laurent Curchod.

Important dispositif policier

L'autre groupe d'une vingtaine de caravanes s'était dans un premier temps arrêté entre Assens et Morrens jeudi en fin de journée, retenu par la police, avant de débarquer à l'entrée du village vendredi matin, bloquant en partie la route d'Echallens.

«Face à l'important dispositif policier déployé, cette vingtaine de caravanes a quitté le secteur en direction de Crissier où les gens du voyage ont alors tenté de s'installer. Finalement, face à la fermeté des autorités cantonales, les caravanes sont parties pour les différentes places officielles dans les cantons de Neuchâtel, Berne et Vaud.» Déclaration du Conseil d'Etat

Menacés par une procédure d'expulsion par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD), les gens du voyage avaient finalement quitté jeudi le terrain d'Y-Parc qu'ils occupaient depuis début mars. Cette communauté n'avait pas respecté le délai de départ fixé à vendredi 5 avril et une soixantaine de caravanes stationnaient encore sur les lieux.

La police cantonale a déployé un important dispositif composé d'une cinquantaine de policiers et gendarmes, avec l'engagement de quatre dépanneuses et l'appui de la police municipale de Lausanne et de la police de l'Ouest lausannois, détaille encore le Conseil d'Etat. A ce jour, 136 convois sont stationnés dans le canton de Vaud, respectivement à Rennaz (42), Avenches (31), Lausanne (43) et Morrens (20). (ats/jch)