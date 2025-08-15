Les fabricants de produits alimentaires ont mis du temps à s’adapter à l'engouement autour des Airfryers. Shutterstock

Migros, Coop et Nestlé ont dû se plier à cette révolution culinaire

Les friteuses à air chaud continuent de se vendre comme des petits pains en Suisse. Mais pour les utilisateurs, un inconvénient subsiste au moment de faire leurs courses. Des détaillants veulent y remédier.

Benjamin Weinmann / ch media

Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu’une enseigne comme Conforama, Lidl, Aldi ou Fust ne fasse la promotion d’une friteuse à air chaud à un prix spécial. Et cela dure depuis plus d’un an.

Dernièrement, le directeur de Conforama, Jérôme Gilg, a déclaré que les Airfryer rencontraient cette année encore un «grand succès». «Lors du Black Friday, en novembre, nous en vendrons certainement encore beaucoup», a-t-il précisé à nos collègues alémaniques.



En décembre déjà, le patron de Lidl Suisse, Nicholas Pennanen, confiait:

«Nous avons récemment proposé des friteuses à air chaud. Les clients se les ont encore une fois arrachées, alors que pratiquement tout le monde en Suisse devrait en posséder un»

Considérés généralement comme plus sains que les friteuses à huile et comme une alternative au four, les airfryers séduisent également par leur polyvalence.

C'est combien de temps pour les frites?

Les fabricants de produits alimentaires ont cependant mis du temps à s’adapter à cet engouement. Sur les emballages de produits comme les nuggets de poulet, les boulettes de viande ou les frites, on trouve en général les indications de préparation au micro-ondes, à la poêle ou au four. Mais rarement à quelle température et pendant combien de temps il faut placer le produit dans un Airfryer.

Il y a un an, Migros déclarait que pour ses produits, une mention supplémentaire n’était pas à l’ordre du jour. Mais le distributeur a depuis changé d’avis. Porte-parole de Migros, Debora Frattini explique:

«Nous avons désormais intégré sur plusieurs produits surgelés comme les frites, les quartiers de pommes de terre ou les bâtonnets de mozzarella des instructions adaptées aux airfryers»

Et d'ajouter:

«D’autres produits sont actuellement à l’étude. Nous ajoutons ces indications là où elles offrent le plus d’avantages à nos clientes et clients»

La porte-parole met en avant les atouts des friteuses à air chaud. Les températures y sont généralement plus basses que dans un four grâce à des flux d’air supplémentaires qui transmettent mieux la chaleur. «Le croustillant se crée par la friture à la surface du produit grâce à sa propre matière grasse.»

La durée de cuisson, elle, dépend de la quantité. «Pour de petites portions, l'Airfryer est souvent plus rapide», explique Migros. Pour de plus grandes quantités, qui nécessitent plusieurs tournées en raison de la capacité réduite de l’appareil, le four peut toutefois s’avérer plus efficace.

La demande reste en forte hausse

Coop réfléchit depuis déjà un an à indiquer les instructions spécifiques aux friteuses à air chaud. «Pour notre marque Karma, six articles comportent aujourd’hui déjà ces indications», précise Thomas Ditzler, porte-parole de Coop. D’autres suivront. «Nous examinons actuellement divers produits et prévoyons de les compléter».

Ces indications sont envisagées notamment pour des produits panés et surgelés, comme les nuggets de poulet ou le fromage à griller, ainsi que pour des produits à base de pommes de terre comme les frites.

Nombreux achats

La demande d'Airfryers reste en forte hausse dans les enseignes d’électronique de Coop, Fust et Interdiscount. Et «Le livre de recettes Airfryer de Betty Bossi figure depuis deux ans parmi les livres de cuisine les plus vendus en Suisse», ajoute Ditzler.

Nestlé a également pris le train en marche. Porte-parole de Nestlé Suisse, Inge Gratzer déclare:

«Nous estimons qu’un ménage sur trois en Suisse possède aujourd’hui un Airfryer, et cette proportion continue de croître»

Certains produits de la marque Garden Gourmet, dédiée aux produits véganes, comportent déjà des instructions adaptées, et d’autres suivront. Dans certains pays européens, Nestlé a même lancé des mélanges d’épices Maggi spécialement conçus pour les recettes à la friteuse à air chaud.

Les prix ont beaucoup baissé

Le magasin en ligne de Migros, Galaxus, profite lui aussi de la friteuse-mania. «L’engouement se poursuit», confirme son porte-parole, Tobias Heller. Cette année, les ventes sont en hausse de 40% par rapport à l’an dernier. La croissance s’est toutefois ralentie, et en 2024, l’augmentation atteignait encore 77%.

En Suisse, les modèles dotés d’une grande cuve sont particulièrement prisés. Deux friteuses vendues sur trois ont un volume de 6 à 9 litres. Viennent ensuite les modèles plus petits, de 3 à 6 litres.

Bonne nouvelle pour les retardataires, comme le montre une analyse de Galaxus, les prix ont entre-temps chuté. Alors qu’en 2021 une friteuse coûtait encore en moyenne 146 francs, elle ne coûte plus aujourd’hui que 116 francs.