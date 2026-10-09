Le bâtiment de la RTS, à Ecublens (VD). Image: KEYSTONE

La RTS a des problèmes depuis son déménagement

Le média public connaît des soucis techniques dans ses nouveaux locaux d'Ecublens (VD), suscitant le mécontentement de son personnel. Une pétition a été lancée.

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Installée depuis peu dans ses nouveaux locaux à Ecublens (VD), la RTS doit composer avec des ennuis techniques concernant la radio. Une pétition issue du personnel a été adressée à la direction.

Dévoilée cette fin de semaine par plusieurs médias, cette lettre aurait été signée par plus de 200 personnes. Elle demande notamment un moratoire sur la fusion des équipes TV-radio et le lancement de nouveaux formats, tant que ces problèmes techniques n'ont pas été résolus.

Contacté par Keystone-ATS, Marco Ferrara, porte-parole de la RTS, indique que la pétition est anonyme et qu'il est donc impossible de vérifier le nombre de signataires. Il reconnaît toutefois l'existence de soucis techniques, citant par exemple des problèmes avec trois flashs radios de la semaine dernière.

Les équipes sont soutenues par «une task force» et «des ressources supplémentaires» seront mobilisées afin d'améliorer la situation, «car nous reconnaissons pleinement les difficultés techniques», poursuit le porte-parole.

Baisse de la redevance

Marco Ferrara note toutefois que ces difficultés sont «habituelles au lancement de nouvelles infrastructures, selon l'expérience d'autres médias qui ont fait ces migrations avant nous.»

La RTS prend néanmoins «la situation très au sérieux», affirme-t-il. Et de rappeler aussi que l'entreprise doit composer avec «un contexte de transformation» des systèmes de production et des économies imposées par la baisse de la redevance.

A noter que ces problèmes techniques concernent la radio, dont le déménagement a déjà été effectué à Ecublens. Celui des équipes TV doit suivre. «Nous préparons la migration TV avec d'autant plus d'attention compte tenu des circonstances», assure Marco Ferrara. (jzs/ats)