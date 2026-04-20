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Un automobiliste meurt dans un accident à Oron-la-Ville

Un accident fatal se termine dans un ruisseau dans le canton de Vaud

Un homme de 74 ans est décédé dimanche à Oron-la-Ville après avoir perdu le contrôle de son véhicule, qui a terminé sa course dans un ruisseau.
20.04.2026, 12:3320.04.2026, 12:33
Vaud: un suspect arrêté après 80 vols dans des voitures [Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Un policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise photographie proche d& ...
Image: KEYSTONE

Un Suisse de 74 ans a perdu la vie dimanche après avoir perdu la maîtrise de son véhicule à Oron-la-Ville (VD). Pour une raison encore inconnue, sa voiture a percuté les barrières du pont enjambant le ruisseau de la Longive, puis dévalé le talus avant de s'immobiliser sur le toit dans le cours d'eau.

Les faits se sont déroulés vers 15h50. «Le conducteur est resté incarcéré dans son véhicule», a indiqué la Police cantonale vaudoise lundi dans un communiqué. Malgré les premiers secours prodigués par les témoins puis par les sauveteurs, le malheureux, seul à bord, est décédé sur place.

Une enquête a été ouverte. (jah/ats)

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