Un monstre de 2 mètres a été pêché dans le Léman

Un exceptionnel silure s'est retrouvé mardi dernier dans les filets des pêcheurs, au large du district vaudois. Il ne représente, étonnamment, aucun danger pour les nageurs de la région, qui peuvent en croiser d'autres comme lui.

Près de 2,17 mètres pour 56 kilos. Ces dimensions exceptionnelles ne sont autres que celles d'un silure. D'après La Côte, l'étonnante bête a été trouvée par des pêcheurs, mardi 11 avril, au large de Nyon:

«Il s'est emmêlé dans la corde qui retient notre filet dérivant, à trois mètres de profondeur, au milieu du lac» Deli Osmankaq, pêcherie Deli, Nyon le nouvelliste

Comment ce poisson plus grand qu'un homme a pu se retrouver dans ces eaux? «Cette espèce a été introduite dans le lac il y a une vingtaine d'années, vraisemblablement par des pêcheurs amateurs avides de records», éclairent nos confrères. Ainsi, chaque année, jusqu'à une vingtaine de silures peut se croiser dans les filets des pêcheurs de Nyon.

Grand prédateur

Le poisson a été dépecé et vendu. Bien qu'insolite, il reste à souligner que cet animal, considéré comme le plus gros poisson d'eau douce d'Europe, s'avère être un grand prédateur. Plus particulièrement pour les canetons et les oiseaux.

Mais pour ce qui est de l'homme, que les nageurs se rassurent: il voudra peut-être «goûter», mais ce sera par erreur et il recrachera, rappelle au Nouvelliste Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière à Tolochenaz.

En 2022, le plus gros silure de l'année avait également été repêché au large de Nyon. Avec ses 26 kilos au compteur, il pesait toutefois bien moins que celui de ce 11 avril 2023. (mndl)