Prison à vie pour l'homme qui a abattu sa femme et son fils à Payerne



Image: KEYSTONE

C'est l'une des affaires les plus sanglantes des dernières années: le 25 avril 2018, un homme a abattu sa femme et son fils aîné à Payerne (VD). Lundi, il a été condamné à la prison à vie.

Une semaine après le début du procès, le verdict est tombé: l'homme accusé d'avoir tué sa femme et son fils à Payerne en 2018 a été reconnu coupable du double assassinat. Il a été condamné lundi à la prison à vie.

La Cour criminelle de la Broye et du Nord vaudois, délocalisée pour l'occasion à Renens, a relevé que l'accusé avait agi «avec l'extrême froideur de l'assassin» en se livrant à une «exécution pure et simple» de sa femme et de son fils, sur lesquels il a tiré à trente reprises.

Le président du tribunal Donovan Tesaury n'a pas mâché ses mots, dénonçant «la barbarie sans limite»de l'accusé. Sa façon d'agir a été «atroce», les circonstances du crime «effroyables».

30 coups de feu

Le soir du 25 avril 2018, le prévenu est arrivé ce soir-là dans l'appartement de sa femme, dont il était séparé, avec un pistolet semi-automatique et deux chargeurs. Une altercation a éclaté et l'homme tiré à plusieurs reprises sur son ancienne compagne, avant d'abattre son fils de la même manière. En tout, 30 coups de feux ont été tirés.

Le prévenu a ensuite pris la fuite chez des connaissances, leur avouant ses crimes. Il avait fini par avoir la police au téléphone et accepté de se rendre durant la nuit à la gendarmerie de Payerne. Depuis, il est détenu à la prison de Bois-Mermet à Lausanne.

Pour ce double homicide - le terme féminicide ne figure pas dans le code pénal -, la procureure Elodie Pasquier a retenu l'assassinat, mais aussi les lésions corporelles simples qualifiées, les menaces qualifiées et l'infraction à la loi fédérale sur les armes. (ats)

