Valérie Dittli a annoncé jeudi soir qu'elle quittait le Centre Vaud et qu'elle créait son propre parti. Keystone

Le nouveau parti de Valérie Dittli dévoile ses objectifs

Le Mouvement libéral veut former un groupe au Parlement vaudois et vise le centre de l'échiquier politique. Explications de Jaqueline Bottlang-Pittet, vice-Présidente du Centre Vaud qui suit Valérie Dittli dans son départ.

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Le nouveau parti de Valérie Dittli, le Mouvement libéral, veut occuper le centre de l'échiquier politique vaudois. Outre le soutien à la ministre à un nouveau mandat au gouvernement, la formation vise cinq sièges au Grand Conseil pour former un groupe parlementaire.

La benjamine du Conseil d'Etat a annoncé jeudi soir qu'elle quittait le Centre Vaud et qu'elle créait son propre parti, le Mouvement libéral, emmenant déjà avec elle trois membres du comité de présidence, dont la vice-présidente du Centre Jaqueline Bottlang-Pittet.

«Il s'agit de la première pierre de l'édifice, il fallait la poser et l'annoncer, certes, un peu dans l'urgence, et surtout avant l'assemblée des délégués prévue mercredi prochain», a expliqué vendredi à Keystone-ATS l'ex-députée du Grand Conseil sous la bannière PDC (ex-Centre) et ex-syndique de Villars-le-Terroir.

«Ce n'est pas la création d'un parti décidée par Mme Dittli seule. Il y a derrière ce mouvement un groupe plus large de soutiens issus des milieux politiques, économiques, agricoles et de la société civile», souligne Bottlang-Pittet. Elle indique que la date de l'assemblée constitutive du Mouvement libéral sera «sans doute annoncée la semaine prochaine» et que la formation sera sur pied avec un comité directeur «d'ici cet automne».

Jaqueline Bottlang-Pittet

Est-elle intéressée par la présidence? «Je suis très tentée par des fonctions dans ce mouvement, mais plutôt en tant que membre du comité. Il faut laisser la place aux jeunes, à une nouvelle génération», répond-elle. Elle réaffirme aussi que Valérie Dittli ne sera pas elle-même la présidente du Mouvement libéral.

S'agissant des objectifs, Bottlang-Pittet relève que la nouvelle formation politique veut «occuper le centre de l'échiquier politique vaudois». «Nous serons l'équivalent d'un parti politique, mais "mouvement" nous paraissait moins pompeux et moins présomptueux, car nous n'allons pas non plus révolutionner les partis politiques en place. Nous voulons surtout renforcer la position du centre dans un contexte de plus en plus polarisé», précise-t-elle.

Des listes dans plusieurs districts

Outre le soutien à Valérie Dittli pour les élections cantonales de février 2027, le Mouvement libéral vise aussi des sièges au Grand Conseil, si possible cinq pour pouvoir former un groupe parlementaire, selon Jaqueline Bottlang-Pittet. Il compte présenter des listes dans plusieurs districts, notamment ceux dissidents du Centre Vaud.

Et d'ajouter que cette nouvelle formation reposera sur quatre piliers: la liberté, la responsabilité, la solidarité et la durabilité. «Une liberté individuelle d'entrepreneuriat qui redistribue les biens et les besoins», souligne-t-elle, évoquant un libéralisme mesuré, pragmatique et avec une veine sociale. (jzs/ats)