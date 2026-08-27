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Valérie Dittli quitte Le Centre

La conseillere d&#039;Etat du canton de Vaud Valerie Dittli range un dossier dans son sac apres une conference de presse sur la presentation d&#039;un avis de droit independant relatif au respect des ...
Valérie Dittli en août 2026.Keystone

Valérie Dittli quitte Le Centre

La conseillère d'Etat a annoncé qu'elle sera candidate à sa réélection au gouvernement vaudois en 2027 sous la bannière d'une nouvelle formation, le Mouvement libéral.
27.08.2026, 19:2427.08.2026, 20:16

«Je retire ma mise à disposition du parti (réd: Le Centre). Ce que nous avons vécu ces dernières semaines était devenu trop dur. Il n’y a pas de mots pour qualifier cela.» Ce jeudi, la conseillère d'Etat Valérie Dittli a annoncé à nos confrères du Temps qu'elle quitte Le Centre. Elle sera candidate à sa réélection au gouvernement vaudois en 2027 sous la bannière d’une nouvelle formation, le Mouvement libéral.

Cette décision avant le vote sur Dittli déchire le Centre Vaud
Cette décision avant le vote sur Dittli déchire le Centre Vaud

Sa candidature devait être soumise le 2 septembre à une assemblée des délégués. Mais plutôt que de risquer l'éviction, elle a choisi de partir, explique le média.

Nouvelle controverse

Cette annonce survient dans un climat d'extrême tension. Ces dernières semaines en effet, les attaques se sont multipliées contre la Zougoise.

Ce jeudi d'ailleurs, une nouvelle controverse est venue secouer la conseillère d'Etat. La section Lavaux-Oron du Centre Vaud la soupçonne d'avoir tenté de fermer un compte bancaire contenant 22 000 francs et de transférer l'argent. La ministre nie en bloc. La présidente de la section Lavaux-Oron du Centre Vaud, Faustine Tsala, a confié:

«Nous avions un problème d'accès à ce compte créé en 2025 et je l'ai signalé lundi dernier à la banque. Nous avons entrepris des démarches d'urgence pour bloquer la fermeture de ce compte, bloquer l'argent dessus et retirer les droits sur ce compte à Madame Dittli qui détenait une procuration individuelle.»

Elle confirmait ainsi des informations de plusieurs médias. Le président du parti, Giancarlo Sergi, confirme l'affaire sans vouloir se prononcer sur ledit compte:

«Chaque section est indépendante et nous n'avons pas de droit de regard sur leur compte. En revanche, nous avons demandé un avis de droit à l'interne du parti pour savoir exactement ce qui s'est passé et déterminer les responsabilités.»
Giancarlo Sergi, président du Centre.

«Tourner la page Dittli»

Ce dernier ne se dit cependant pas surpris par la décision de Valérie Dittli de quitter le parti, mais il n'était pas au courant du timing. «Dans les crises, on atteint des clashes et des points de non-retour. On devait passer par là», réagit-il à chaud.

«Nous ne sommes pas inquiets. C'est mieux ainsi. Il faut désormais réécrire notre histoire et aller de l'avant»

Giancarlo Sergi confirme aussi les informations du Temps s'agissant du départ d'un tiers des membres du comité de présidence (neuf membres), soit trois personnes, dont l'une des figures du parti, la vice-présidente Jaqueline Bottlang-Pittet.

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«C'est malheureux de perdre du monde, mais dans le même temps, nous avons déjà reçu des demandes d'autres membres du parti pour rejoindre le comité de présidence», relève-t-il. Il appelle une fois de plus à «tourner la page Dittli».

L'assemblée de délégués de mercredi prochain à Epalinges est maintenue, indique-t-il. «On aura moins de pression». Elle n'aura plus à se prononcer sur le soutien ou non à Valérie Dittli, mais débattra des stratégies à adopter (alliances, etc.) et ouvrira formellement les candidatures pour le Conseil d'Etat. Le choix d'un candidat ou d'une candidate se fera, lui, le 16 septembre lors d'une autre assemblée. (ag/ats)

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