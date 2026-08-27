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Voici les candidats du PS pour le gouvernement vaudois

Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan sont les seuls candidats socialistes pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois.
Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan sont les seuls candidats socialistes pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois.Keystone

Voici les candidats du PS pour le gouvernement vaudois

Le délai est échu: aucune nouvelle candidature n'est à signaler au sein du Parti socialiste vaudois pour l'élection au Conseil d'Etat en 2027. Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan seront les seuls en lice.
27.08.2026, 09:2427.08.2026, 09:24

Roger Nordmann, Jessica Jaccoud et Samuel Bendahan sont bien les seuls candidats socialistes pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février et mars prochains. Aucun autre membre du parti ne s'est annoncé à l'échéance du délai interne.

La désignation officielle du trio interviendra lors du congrès extraordinaire du 26 septembre prochain à Aubonne, où les alliances avec d'autres partis seront aussi votées. «La qualité et la complémentarité des profils des trois candidat-es socialistes nous mettent en ordre de marche pour reconquérir la majorité de gauche au Conseil d'Etat», affirme la présidente du parti Oriane Sarrasin, citée jeudi dans un communiqué.

La députée au Grand Conseil vaudois et présidente du PS Vaud, Oriane Sarrasin, avaient à l&#039;époque accusé les abbayes et les fêtes de tir de véhiculer des stéréotypes de genre auprès des écoliers ...
Oriane SarrasinKeystone

Roger Nordmann (53 ans) a élu au Conseil d'Etat début 2026 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Rebecca Ruiz. Il a auparavant été une figure du Conseil national, où il a oeuvré plus de vingt ans. Jessica Jaccoud (43 ans) et Samuel Bendahan (46 ans) siègent, eux, toujours à la Chambre du peuple, respectivement depuis 2023 et 2017.

Suspense au Centre avec Valérie Dittli

Plusieurs autres partis ont déjà annoncé leurs candidats pour l'élection au Conseil d'Etat. Le PLR mise sur ses ministres sortants Christelle Luisier, Isabelle Moret et Frédéric Borloz. L'UDC porte ses espoirs sur Jean-François Thuillard, tandis que les Vert'libéraux seront représentés par Virginie Cavalli.

Les Vert-e-s n'ont pas encore tranché, mais leur ministre sortant Vassilis Venizelos s'est déjà dit partant pour rempiler. Quant au Centre, il décidera le 2 septembre s'il souhaite ou non repartir avec Valérie Dittli. (jzs/ats)

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