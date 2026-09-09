Les pompiers lausannois intervenaient encore sur le lieu de l'accident, à Ecublens, le samedi 29 août. Image: KEYSTONE

Incendie de Thévenaz-Leduc: Lausanne pourrait agir en justice

La Ville de Lausanne dit envisager de se porter partie civile contre l'entreprise selon les conclusions sur l'état de la pollution subie.

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Réuni mardi soir, le conseil communal, soit le législatif, de la capitale vaudoise s'est inquiété des retombées toxiques sur la ville après l'incendie sur le site industriel de Thévenaz-Leduc, à Ecublens.

Comme le rapporte 24heures, sa majorité a voté quatre résolutions. Il demande que l'Exécutif étudie une amélioration des alertes en temps réel lors de tels accidents avec un danger de pollution, ainsi que d'avoir des informations sur les polluants. Le conseil communal espère aussi des actions en justice contre l’entreprise Thévenaz-Leduc et une campagne de senibilisation pour le tri des batteries au lithium.

Interrogé par watson, Dario Balmelli, propriétaire de l'entreprise, soupçonne «très certainement une batterie au lithium» qui n'aurait pas été correctement triée en amont d'avoir provoqué ce vaste incendie. Il insiste d'ailleurs sur ce point:

«Tout le monde doit mieux trier en amont. Nous faisons notre travail, mais les communes et les particuliers doivent aussi mieux trier et contrôler ce qu’ils jettent»

Le Ministère public a de son côté déjà ouvert une instruction pénale sur les circonstances de cet accident. Interrogées mardi soir, les autorités de Lausanne ont indiqué qu'elles pouraient se porter partie civile en cas de constat de dommage concret.

Efficacité de l'app Alertswiss interrogée

Quant à l’application d’info sur les dangers, Alertswiss, son fonctionnement semble aussi interroger certains élus lausannois. Après le début de l’incendie, à partir de 19h le vendredi, seule une information recommandant de fermer ses fenêtres pour le secteur de l’Ouest lausannois a été publiée et que jiusqu'à la frontière de Lausanne, selon une élue du Conseil citée par le quotidien vaudois. Ce n'est que samedi matin, que l’application a conseillé de limiter les déplacements ou de porter un masque FFP2.

Selon la municipale Verte chargée de l’Environnement, Natacha Litzistorf, des analyses ciblées sur des polluants sont en cours.

(fnt)

