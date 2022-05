Vague de vols dans les caves de l'Ouest lausannois

La police de l'Ouest lausannois (POL) a observé une recrudescence de vols par effractions dans les caves des immeubles durant la nuit. Le phénomène est observé depuis la mi-mars.

Vélos électriques ou de route, e-trotinettes et bouteilles de vin sont particulièrement convoités par les voleurs. Ceux-ci sont souvent à la recherche de ces objets, dont la valeur peut rapidement s’élever à plusieurs milliers de francs, indique mardi la POL dans un communiqué. Celle-ci a constaté une hausse de ce type de vols depuis la mi-mars.

Les agents ont intensifié leurs patrouilles et sont allés à la rencontre des concierges pour les sensibiliser au problème et leur distribuer un flyer à afficher dans les immeubles. La contribution des habitants est «primordiale», selon le communiqué: familiers des allées et venues au sein de l'immeuble, les habitants peuvent rapidement alerter la police en cas de comportement suspect.

La police demande à la population de ne provisoirement plus entreposer d'objets de valeur dans la cave et de verrouiller les portes d'accès. «Si vous disposez d'un cadenas, utilisez-le pour renforcer la porte de votre cave», ajoute-t-elle. (ats)