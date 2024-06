Prudence cet été sur la route, notamment si vous vous rendez en Espagne. Image: Shutterstock

Attention à l'arnaque de la «méthode péruvienne» cet été sur la route

Les vols dans les voitures par des malfrats qui utilisent la «méthode péruvienne» donnent du fil à retordre aux forces de l'ordre et aux touristes qui en sont victimes. Cette arnaque n'est pas nouvelle, mais elle pourrait bien gâcher l'été de certains vacanciers.

Vous prenez la route cet été pour une destination européenne ensoleillée? Attention à cette technique bien rodée pour dépouiller en quelques secondes les vacanciers qui s'arrêtent pour donner un coup de main aux soi-disant personnes en difficulté.

La «méthode péruvienne» est un mode opératoire qui aurait été inventé dans les années 1990 par les membres d'un gang de voleurs sud-américains, écrit L'Indépendant. Elle consiste pour ses auteurs à simuler une panne sur le bas-côté de la route afin d'interpeller des touristes. Ces derniers, peu vigilants ou naïfs, s'arrêtent pour aider la personne en difficulté.

C'est alors qu'un complice en profite pour aller dérober des affaires aux vacanciers, qui, dans la précipitation, n'ont pas fermé les portes à clé ou remonté les fenêtres, et qui sont trop occupés à prêter main forte sur une inexistante panne. En quelques secondes, portemonnaies, sacs et autres objets de valeur disparaissent.

Il existe des variantes à ce procédé: l'une consiste pour les malfaiteurs à faire des signes à leurs futures victimes, repérées en amont, pour les «prévenir» d'un problème sur leur propre véhicule, comme un pneu qui semble s'être dégonflé. Certains vont même jusqu'à bel et bien crever un pneu d'un automobiliste sur une aire de repos, avant de le suivre en voiture jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'arrêter.

Redoubler de vigilance à l'approche de l' été

Les autorités espagnoles mettent régulièrement en garde contre cette escroquerie près de la frontière française. Rien que depuis le début de l'année, les forces de l'ordre catalanes ont relevé quelque 400 vols utilisant la «méthode péruvienne». La simplicité de l'astuce en fait une arnaque redoutable, facile et rapide à mettre en œuvre.

Si les Espagnols ou les Français vivant proche de la frontière connaissent généralement cette arnaque, ce sont les touristes étrangers qui se laissent le plus souvent piéger. Le tronçon entre La Jonquera et Barcelone est particulièrement connu des malfrats, mais aussi des forces de l'ordre. Des panneaux lumineux y signalent la présence de voleurs, et de la possibilité de vols et d'attaques, selon la presse locale.

«Ils volent près de 50 000 euros à des touristes en utilisant la méthode péruvienne sur l'AP-7 à Bàscara»

Si vous prenez la route en direction de l'Espagne ou du Portugal cet été, prudence. De manière générale, il est recommandé de ne pas s'arrêter pour aider un véhicule en détresse au bord de la route. Non seulement pour éviter des accidents, mais également pour ne pas tomber dans un piège, qui pourrait aussi se produire ailleurs qu'en Espagne.

Par ailleurs, lorsque l'on s'arrête pour faire le plein dans une station-service ou pour se dégourdir les jambes dans une aire de repos, il est conseillé de faire le tour de son véhicule afin de vérifier qu'il n'y ait rien d'anormal.

