La cyberattaque de Montreux a en fait touché d’autres communes



Montreux n’est pas la seule commune de la région à subir l’attaque informatique de dimanche. Quelle est l’ampleur des dégâts? On n’en sait encore pas grand-chose…

Les conséquences de la cyberattaque, subie dimanche par les services de l’administration communale de Montreux, se précisent peu à peu. Des mesures ont été mises en place pour maintenir autant que possible les prestations de services à la population. Partenaires du service informatique de Montreux, Villeneuve et Veytaux sont aussi impactées.

Grâce aux analyses approfondies menées par les experts du canton et de la Confédération, ainsi que le partenaire externe spécialisé, il a notamment été établi que le chiffrement des données a été perpétré dimanche matin très tôt. Pour l’heure, il s’agit d’en déterminer l’ampleur, a communiqué lundi l'Association Sécurité Riviera (ASR).

Données exploitées?

Les investigations techniques et judiciaires se poursuivent, afin de définir si des données sensibles pourraient être exploitées par les auteurs de l’attaque. «A ce stade, nous ignorons lesquelles ont été piratées. Et nous n'avons pas eu de contact avec les cybercriminels», a déclaré Dounya Schürmann-Kabouya, porte-parole de l'ASR, à Keystone-ATS.

Le service informatique de la commune de Montreux fournit des prestations à d'autres partenaires également impactés: commune de Villeneuve, l’ASR, et dans une moindre mesure, la commune de Veytaux, ainsi que des associations liées à ces communes. Ces partenaires ont été informés et leurs dispositifs informatiques isolés à titre préventif, afin d’éviter d’éventuels dommages supplémentaires.

Missions d’urgence garanties

Pour l’heure, l’accès aux principaux outils bureautiques et à la messagerie électronique des administrations concernées est bloqué par précaution. Autant que possible, les services sont maintenus ouverts et accessibles au public. «Les citoyens peuvent se renseigner sur internet ou via les réseaux sociaux», souligne la porte-parole. Les informations y sont mises à jour en fonction de l'évolution de la situation. Quant à l'ASR, ses missions opérationnelles d'urgence (police, ambulances, protection civile, défense contre l'incendie) restent garanties.

La cyberattaque, dont a été victime la commune de Montreux, a eu lieu dimanche matin. Elle a pu être identifiée très rapidement. Des mesures techniques d’urgence ont été prises. Le système informatique de la commune a notamment été coupé de celui de l'Etat de Vaud, par mesure de sécurité. (ats/gch)

