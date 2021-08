Les hackeurs de Rolle n'en ont pas fini avec les communes suisses

Vol de données Facebook: 23% des lecteurs de watson concernés

Un million et demi de Suisses sont touchés par une fuite de données personnelles. Un outil, sur watson, permet de savoir si on est concerné. Près de 40 000 personnes ont fait le test, et vous pouvez encore le faire.

Cette nouvelle a fait grand bruit, ce week-end: les données personnelles de plus de 533 millions de comptes d'utilisateurs de Facebook – dont les noms, prénoms et numéros de téléphone portable, entre autres – ont fait surface sur des forums de hackers sur Internet. Plus d'un million de gens, en Suisse, sont concernés.

Les données concernées datent de 2019. Elles ont été siphonnées et mises en vente à plusieurs reprises. Ce n'est, toutefois, que maintenant qu'elles sont devenues librement …