Noyade dans le lac de Bienne: enquête ouverte

Un homme de 40 ans est décédé après un incident de baignade au lac de Bienne. Une enquête a été ouverte.

Un homme domicilié dans le canton de Berne est décédé mardi après-midi dans un accident de baignade à Sutz (BE), sur la rive sud du lac de Bienne. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland a ouvert une enquête.

L'accident s'est produit mardi peu après 15 heures dans le lac de Bienne. Selon les premiers éléments, un nageur s'est retrouvé en difficulté près de la plage Von Rütte-Gut, pour des raisons qui restent à déterminer. Plusieurs personnes sont parvenues à sortir de l'eau le malheureux, inconscient. Ils ont immédiatement entamé des mesures de premiers secours, explique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Sutz. Image: commune de Sutz

Le Suisse de 40 ans domicilié dans le canton de Berne est décédé peu de temps après à l'hôpital, malgré les efforts entrepris et l'intervention d'une ambulance ainsi que d'un hélicoptère de la Rega. La police de la navigation a également été mobilisée. (jah/ats)