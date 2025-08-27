en partie ensoleillé26°
DE | FR
burger
Suisse
Bienne

Noyade dans le lac de Bienne: enquête ouverte

Noyade dans le lac de Bienne: enquête ouverte

Un homme de 40 ans est décédé après un incident de baignade au lac de Bienne. Une enquête a été ouverte.
27.08.2025, 12:2827.08.2025, 12:28
Plus de «Suisse»

Un homme domicilié dans le canton de Berne est décédé mardi après-midi dans un accident de baignade à Sutz (BE), sur la rive sud du lac de Bienne. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland a ouvert une enquête.

L'accident s'est produit mardi peu après 15 heures dans le lac de Bienne. Selon les premiers éléments, un nageur s'est retrouvé en difficulté près de la plage Von Rütte-Gut, pour des raisons qui restent à déterminer. Plusieurs personnes sont parvenues à sortir de l'eau le malheureux, inconscient. Ils ont immédiatement entamé des mesures de premiers secours, explique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Sutz, sur les rives du lac de Bienne.
Sutz.Image: commune de Sutz

Le Suisse de 40 ans domicilié dans le canton de Berne est décédé peu de temps après à l'hôpital, malgré les efforts entrepris et l'intervention d'une ambulance ainsi que d'un hélicoptère de la Rega. La police de la navigation a également été mobilisée. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
6
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
4
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
15
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Une violente tempête s'est abattue sur le Burning Man
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Face à Trump, la Suisse compte sur UBS
La grande banque entretient des contacts avec les autorités américaines. Le rôle de Karin Keller-Sutter est particulièrement délicat.
UBS n'est pas directement concernée par le droit de douane punitif de 39% que les Etats-Unis imposent depuis le 7 août aux exportations suisses. Mais la banque se retrouve tout de même impliquée dans le conflit commercial en cours: selon nos informations, elle a été sollicitée pour «aider» dans le différend avec Washington.
L’article