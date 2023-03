Ce fils d'un paysan et d'une institutrice, marié et directeur d'une agence bancaire dans l'ouest lausannois, a également siégé dix ans au Grand Conseil vaudois, de 2007 à 2017. Image: sda

L'UDC vaudoise lance Michaël Buffat pour le Conseil des Etats

Le conseiller national Michaël Buffat a été désigné jeudi soir à Maracon par l'UDC vaudoise comme son candidat au Conseil des Etats pour les fédérales de 2023.

Plus de «Suisse»

Michaël Buffat était le seul candidat. Il figurera sur un ticket de l'Alliance vaudoise avec le PLR Pascal Broulis.

Il a été acclamé à l'unanimité des quelque 120 délégués réunis en congrès dans le district de Lavaux-Oron, a indiqué en fin de soirée à Keystone-ATS Kevin Grangier, président de la section cantonale du parti. L'ancien conseiller d'Etat Pascal Broulis ainsi que la présidente du PLR Vaud Florence Bettschart-Narbel et l'ancien président Marc-Olivier Buffat étaient présents dans la salle.

La stratégie d'alliance de droite pour les Etats (Alliance vaudoise) et d'apparentement des listes pour le Conseil national a, elle, été adoptée à l'unanimité moins deux abstentions, selon Kevin Grangier. Les états-majors des trois partis - PLR, UDC et Le Centre - avaient donné leur feu vert pour cette stratégie commune. Les bases du PLR Vaud et du Centre Vaud doivent encore la valider prochainement.

Echec au Conseil d'Etat

Agé de 42 ans, le conseiller national Michaël Buffat a été élu en 2015 sous la Coupole fédérale. Il est le parlementaire le plus à droite de la députation vaudoise à Berne, selon le rating Sotomo.

Le politicien a échoué l'an dernier à entrer au gouvernement vaudois lors des élections cantonales, à l'issue desquelles le Conseil d'Etat a basculé à droite. C'est la centriste Valérie Dittli qui lui avait soufflé la place.

Ce fils d'un paysan et d'une institutrice, marié et directeur d'une agence bancaire dans l'ouest lausannois, a également siégé dix ans au Grand Conseil vaudois, de 2007 à 2017. Il y a été chef du groupe UDC et président de la commission des finances (Cofin).

Né à Yverdon-les-Bains, Michaël Buffat réside à Vuarrens, où il a oeuvré au Conseil général de 1998 à 2005. C'est lui qui a aussi cofondé en 2002 la section vaudoise des Jeunes UDC avec l'actuel président Kevin Grangier.

Plusieurs poids lourds

Jusqu'ici, plusieurs noms bien connus de la politique vaudoise se sont portés candidats pour la Chambre haute à Berne. Le PLR s'est donc rallié derrière Pascal Broulis, tandis que le PS et les Verts présentent un ticket commun avec Pierre-Yves Maillard et Raphaël Mahaim. Les Jeunes Vert-e-s vaudois ont, eux, créé la surprise en lançant leur coprésidente Angela Zimmerman dans la course.

Les Vert'libéraux ont décidé de présenter une seule candidature, à savoir la conseillère nationale Céline Weber. Le Parti ouvrier populaire (POP-VD) mise, lui, sur sa présidente Anaïs Timofte et le militant écologiste Zakaria Dridi. (ats)