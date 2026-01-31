Des participants à Lutry brandissent une banderole «Hommage aux victimes de Crans-Montana justice et vérité» lors de la marche silencieuse. Keystone

Lutry rend hommage aux victimes de Crans-Montana et réclame justice

Un millier de personnes ont défilé samedi à Lutry (VD) pour honorer les victimes de la tragédie de Crans-Montana et demander «justice et vérité». Les proches des disparus ont pris la parole lors de la marche silencieuse et ont appelé à ce que de telles tragédies ne se reproduisent plus.

Ils demandent «justice et vérité»: un millier de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Lutry (VD), pour honorer les victimes de Crans-Montana. La commune vaudoise est durement touchée par la tragédie, qui a emporté plusieurs jeunes, dont des membres du FC Lutry.

Le lieu du rendez-vous était fixé au Skatepark de Lutry, à quelques mètres du terrain de foot. Sur les grilles qui l'entourent, les messages de soutien accrochés depuis le 1er janvier ne se comptent plus.

Les gens ont commencé à s'y réunir dès 14h00. Les quelque centaines de personnes rassemblées ont été accueillies par des parents et proches de victimes, qui se sont tenus pendant de longues minutes derrière une bannière blanche. En lettres noires: «Hommage aux victimes de Crans-Montana. Justice et vérité.»

«Nos 156 enfants»

Devant la foule et des dizaines de médias suisses et internationaux, ils ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur colère et leur désarroi. «Nous ne nous mettons pas devant vous pour avoir de la lumière. Lumière doit être faite sur la justice et la vérité», s'est exprimé une mère qui a perdu son fils lors de la tragédie. Elle poursuit:

Un enfant à Lutry porte un t-shirt «Arthur on t'aime» en hommage à l'une des victimes de Crans-Montana.

«Vous avez certes, tué et blessé des enfants, des jeunes filles et des jeunes hommes, mais vous avez aussi construit une famille, quelque chose d'indestructible»

«Aujourd'hui, je suis la mère de 156 enfants» Un parent

Plusieurs ont ensuite pris le temps de répondre aux questions des journalistes, parfois en espagnol. Leur message: «Plus jamais ça».

Entre discours et marche silencieuse

Peu après 14h45, les personnes rassemblées se sont mises en marche, guidée par l’organisatrice de l'événement, proche des victimes. Elle tenait dans ses mains un panneau indiquant «Vous n'êtes pas seuls».

Le cortège s'est ensuite déroulé dans les rues de Lutry, alors que plusieurs personnes tenaient des roses blanches dans leurs mains. De nombreuses personnes ont rejoint la marche au fur et à mesure, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Au pied du Temple de Lutry, la foule, réunie en cercle, était particulièrement dense. Théâtre de brefs discours, le lieu a aussi accueilli les applaudissements de la foule, à la demande d'un parent de victime souhaitant saluer les gens présents.

La foule a ensuite scandé plusieurs fois «Justice et vérité», avant de se remettre en marche, en direction de son point de départ. Le rassemblement, qui a pris fin peu après 15h30, aura réuni environ un millier de participants.

Il s'agit de la deuxième marche blanche organisée à Lutry depuis le drame du Nouvel An. La première, qui s'est déroulée le 4 janvier, avait elle aussi rassemblé environ un millier de personnes. (tib/ats)