La forte bise dans l'Arc lémanique cause l'arrêt des bateaux de la CGN

Les bateaux de la CGN ne circulent plus ce dimanche à cause des forts vents. Sur l'autoroute A1, la vitesse a été limitée à 60km/h.

La forte bise de ce week-end a provoqué plusieurs dizaines d'incidents dans le canton de Vaud, mais sans dégât majeur ni aucun blessé à ce stade. La CGN a pour sa part annoncé sur son site internet qu'aucun bateau ne circulait dimanche sur le lac Léman, indiquant aussi déjà des restrictions pour lundi.

Vitesse réduite sur l'autoroute

Sollicitée par Keystone-ATS, la police cantonale explique que les incidents sont surtout des arbres ou des branches tombées sur les routes, obstruant parfois le passage. Il s'agit sinon de panneaux de signalisation tombés, de barrières renversées, des bouts de toits arrachés ou encore de palissades de chantier balayées, selon elle.

Elle informe aussi que sur l'autoroute A1, la vitesse a été réduite depuis le milieu de l'après-midi à la hauteur d'Allaman, sur les deux tronçons, en raison de la proximité d'un échafaudage fortement secoué. Par mesure de sécurité, elle a été fixée à 60km/h.

Des rafales ont atteint près de 100 km/h. Sur la Dôle, dans le Jura vaudois, des rafales à 123 km/h ont même été enregistrées.

Plus aucun bateau sur le Léman

La Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) a, elle, supprimé tous ses bateaux pour la journée de dimanche. Et en raison du fort vent annoncé, la ligne N3 Nyon-Yvoire sera suspendue toute la journée lundi. Des risques d'annulation sont également à prévoir sur les lignes N1 Lausanne-Evian et N2 Lausanne-Thonon. De plus, la capacité sera réduite sur la N1 aux heures de pointe, annonce-t-elle.

Le vent a provoqué «une houle digne de la mer» sur le lac Léman, selon MétéoSuisse. Les rafales ont atteint près de 90 km/h à la mi-journée, alors qu'elles n'étaient que de 70 km/h dans la matinée.

De nombreux dégâts à Genève

A Genève, les pompiers ont effectué plus d'une centaine d'interventions pour des chutes d’arbres, des bâches et autres matériels de chantier envolés dimanche à cause de la forte bise. La situation n'était pas revenue à la normale en fin d'après-midi et la police devait informer à 18h00.

Une centaine de pompiers professionnels et volontaires du SIS sont mobilisés. Ils sont appuyés par 75 pompiers volontaires d’une quinzaine de communes.

Le vent qui soufflait à plus de 80 km/h a provoqué de nombreux dégâts et donné lieu à de nombreux appels au Service d'incendie et de secours.

Alerte de degré 3 dans le bassin lémanique

La Confédération a lancé une alerte de degré 3 (sur une échelle de 5) pour le bassin lémanique, de Genève au Lavaux, ainsi que le sud du Plateau et les crêtes sud de l’arc jurassien, avec des rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h en plaine et 120 à 150 km/h au-dessus de 1200 mètres.

La bise a également provoqué une chute des températures, qui ont dégringolé de 10 à 15 degrés en moins de 48 heures. Mais également une sensation de froid accrue, précise Meteonews.

Le sud des Alpes a aussi été frappé par des vents violents. Le foehn du nord a atteint des pointes de 60 à 80 km/h dès dimanche matin, avec un maximum de 87 km/h à Matro (TI), selon SRF Meteo. En Valais, la plus forte rafale a été enregistrée dans la région du Simplon (77 km/h). (sas/ats)